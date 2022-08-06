التعادل السلبي يحسم مباراة الإسماعيلي وفاركو في الدوري

حُسمت مباراة نادي الإسماعيلي لكرة القدم ونظيره فاركو، في إطار اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.

ولم تشهد المباراة أي أهداف يسجلها الفريقان، بعد حيازة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وهجمات عديدة، لكنها لم تسفر عن أي أهداف.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى، رفع فريق كرة القدم الأول لنادي فاركو رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري الممتاز المصري.