التعادل السلبي يحسم مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري

حُسمت مباراة الفريق الكروي الأول لنادي المصري ونظيره اتحاد الإسكندرية، في اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.

ولم يسجل المصري والاتحاد السكندري أي أهداف خلال المباراة، بعد عدة محاولات لإحراز هدف، لكنها فشلت.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريق الكروي الأول لنادي المصري إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الدوري المصري الممتاز، فيما رفع اتحاد الإسكندرية رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر.

يستعد اتحاد الإسكندرية لمواجهة إيسترن كومباني، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم 21 يوليو. ويواجه المصري نظيرته سيراميكا كليوباترا، في الجولة ذاتها، يوم الجمعة 22 يوليو.