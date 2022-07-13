التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة المصري وفاركو في الدوري

تعادل الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيدي 0-0 مع نظيره فاركو في المباراة التي واجهتهم ظهر اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب، في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري. الدوري الممتاز.

بدأ فريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من

حراس المرمى عصام ثروت

الدفاع حسن علي – إسلام أبو سليمة – أحمد علاء – كريم العراقي.

خط الوسط حجاج عويس – فريد شوقي – عموري – الياس الجلاصي – جريندو.

الهجوم عمرو مرعي.

بينما بدأ فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى محمد صبحي

خط الدفاع عزمي جمعة _ عبدالله بكري _ رامي صبري _ جابر كامل _ جيفرسون إنكادا.

الوسط أحمد محمد “البحراوي” _ محمود حمادة _ كينجسلي السكري.

الهجوم شكري نجيب _ علي بهيج.

وسيطر فريق المصري على مجريات الشوط الأول، محاولاً التسجيل من خلال بعض الهجمات، فيما احتسبت ركلة جزاء للنادي المصري في الدقيقة 67 بعد صد عبد الله بكري من قبل عمرو مرعي، وتم إلغاؤها بعد العودة إلى الملعب. تكنولوجيا الفيديو

ويحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 31 نقطة.