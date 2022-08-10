التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والمصري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادلت أحداث الشوط الأول بين الفريقين، ولم يشكل أي منهما خطرا كبيرا على مرمى الآخر، باستثناء كرة صلاح محسن الوحيدة التي وضعها في يد المصري البورسعيدي. حارس المرمى.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من

حارس المرمى علي لطفي

خطوط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد أشرف

خط الوسط رامي ربيعة، عليو ديانج، محمد فخري

المهاجمون لويس ميكسيسوني، صلاح محسن، بيرسي تاو

مباراة الأهلي والمصري، المقرر إقامتها على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، ستذاع على قناة أون تايم سبورت، المذيع الحصري للبطولة المصرية.

وقبل هذه المباراة، احتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، وفاز في 17 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل 8 مرات.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة و 7 وخسر 10 وتعادل 12.