التعاملات باليوان الرقمي تتجاوز ما يعادل 12 مليار دولار فِيْ 5 أشهر

بلغ حجم التداول فى الرنمينبى الرقمى 83 مليار يوان (حوالى 12.33 مليار دولار امريكى) بنهاية مايو من هذا العام، وفقا لما ذكره البنك المركزى للبلاد اليوم الاربعاء.

قال تسو لان، مسؤول فِيْ بنك الشعب الصيني، فِيْ مؤتمر صحفِيْ، إنه تم إجراء إجمالي 264 مليون معاملة باليوان الرقمي خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه بحلول 31 مايو، أصبح ما يقرب من 4.57 مليون منفذ تجاري متاحًا للمدفوعات الرقمية باليوان، نقلاً عَنّْ وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضح أن البنك المركزي سيوسع نطاق برامجه التجريبية، ويدعم بناء السيناريو التجريبي، ويعزز التعاون الدولي.