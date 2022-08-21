التعاون الإسلامي تؤكد أهمية حماية هوية القدس العربية

جددت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967 م، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

هوية القدس

في الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لمحاولة حرق المسجد الأقصى الشريرة اليوم، شددت المنظمة على أهمية حماية هوية القدس العربية والحفاظ على المكانة القانونية والتاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، في ظل تزايد معدل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وسياساته الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس وعزلها عن الفلسطينيين. حاشيته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن المسجد الأقصى “الحرم القدسي الشريف”، بمساحته الكاملة 144 دونما، هو مكان عبادة للمسلمين حصرا.

دعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد

كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لإنهاء جميع الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والانخراط في رعاية عملية سلام جادة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير وتجسيد إقامة دولتهم المستقلة. وهي ذات سيادة في حدود 4 حزيران 1967 د. ج- عاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.