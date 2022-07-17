التعاون الإسلامي قمة جدة قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنتائج قمة جدة للأمن والتنمية التي نظمتها المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة بجدة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي.، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.

تشخيص دقيق لأزمات المنطقة

وأشاد بمضمون الخطب التي ألقاها قادة الدول المشاركة خلال هذه القمة والتي قدمت تشخيصا دقيقا للأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجهها.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمها لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.