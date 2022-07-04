التعاون السعودي يزاحم الأهلي والزمالك على ضم جبران

دخل نادي التعاون السعودي في مفاوضات مع يحيى جبران لاعب وسط فريق الوداد المغربي الأول لكرة القدم، للتنافس مع الزمالك والأهلي على إدراجهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع يحيى جبران للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ترددت أنباء عن حصول نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على توقيع أول لاعب كرة قدم لنادي الوداد، لتعويض رحيل طارق حامد.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره من المقاولون العرب، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي ستجمع الفريقين من الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء 12 يوليو.