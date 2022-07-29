التعاون السعودي يوضح موقفه من انتقال مصطفى فتحي للأهلي

رد مسؤولو نادي التعاون السعودي على مفاوضات النادي الأهلي مع مصطفى فتحي لاعب الفريق، لتشمله خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “سبورت” السعودية اليومية، فقد سبق أن تلقى التعاون مكالمات من الأهلي يطلب فيها خدمات مصطفى فتحي، لكن النادي السعودي تمسك باللاعب ورفض فكرة تركه للنادي.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن التعاون أكد للنادي الأهلي أن مصطفى فتحي ليس للبيع لأن الفريق بحاجة لخدماته في الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه مع الفريق الموسم الماضي.

وانضم مصطفى فتحي للتعاون في يناير الماضي قادما من صفوف الزمالك.

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن التعاون لا يحق له بيع لاعبه مصطفى فتحي للأهلي دون إعطاء الزمالك مبلغ 400 ألف دولار وهو المبلغ المتبقي من بيع اللاعب في الدوري. الشتاء. الماضي. .

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع فرقة جديدة لدعم الفريق الموسم المقبل.