التعاون والنصر.. مَوعِد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يستأنف الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم استعداداته بتوجيهات المدرب الفرنسي رودي جارسيا لمواجهة التعاون فِيْ الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفِيْن.

حقق العالمية انتصارا فِيْ المباريات الافتتاحية لدوري المحترفِيْن السعودي فِيْ الجولة الأولى على الوحدة الصاعد حديثا، بهدف لصفر عَنّْ طريق المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر.

مَوعِد مباراة التعاون والنصر فِيْ الدوري السعودي وقناة المشغل

وسيدعى النصر من قبل نظيره التعاون فِيْ الساعة السادسة مساء يوم السبت 3 سبتمبر 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

ستنقل مباراة التعاون والنصر على الهُواء مباشرة على قناة SSC التي تملك حقوق البث التلفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

ويصل النصر إلَّى مواجهة التعاون فِيْ ظل غياب عدة عَنّْاصر، وعلى رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والظهِيْر الأيمن سلطان الغنام.

تشكيل الفوز المتوقع على التعاون فِيْ الدوري السعودي

حارس المرمى أوسبينا.

فِيْ خط الدفاع غزلان كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، عبد الله الخيبري.

خط الوسط لويس جوستافو وعلي الحسن.

فِيْ خط الوسط الهجومي عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى.

فِيْ الهجوم فنسنت أبو بكر.

تاريخ صدامات التعاون والانتصار فِيْ الدوري السعودي

وواجه النصر نظيره التعاون فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ 24 مناسبة، فاز العالم فِيْ 16 مباراة وخسر 4 وتعادل بنفس الرقم.

وسجلت نجوم النصر 48 هدفا فِيْما تلقت شباك العالم 28 هدفا.