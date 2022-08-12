التعاون يبحث عن بديل مصطفى فتحي

أكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم، أن إدارة نادي التعاون حددت مهلة لمصطفى فتحي للعودة والانضمام إلى تدريبات الفريق في المعسكر الخارجي الواقع بالمدينة الهولندية. قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب.

واجه مصطفى فتحي أزمة، تتمثل في عدم قدرته على السفر إلى هولندا للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي، والذي بدأ في 22 يوليو في هولندا وانتهى في 16 أغسطس.

وذكر التقرير أن إدارة التعاون برئاسة سعود الرشودي بدأت في البحث عن بديل لمصطفى فتحي، تحسبا لعدم قدرة اللاعب المصري على الانضمام للفريق، بسبب عدم عودته من القاهرة بسبب العسكر. خدمة.

وأضافت الصحيفة “إدارة النادي بدأت بدراسة عدة ملفات للاعبين أجانب في خط المواجهة للتمكن من حلها، في حال منح الفترة المشار إليها للاعب المصري، الذي قدم بحسب المصادر نفسها عروضا من لاعبين أجانب. انتهت صلاحية الأهلي ورواد الجيش في بلدك “.

وأشارت تقارير إعلامية مختلفة إلى أن مصطفى فتحي قدم عدة عروض في الدوري المصري، من النادي الأهلي وطلعة الجيش.