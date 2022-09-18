التعاون يستعد للهلال بـ”النصر”.. ومفاجأة شاموسكا

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي التعاون لمواجهة الهلال، يوم 2 أكتوبر، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة روشان للدوري السعودي.

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” أن التعاون ينتظر مباراة ودية أمام النصر مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة التوقف الدولي، وذلك فِيْ ظل مشاركة المنتخب السعودي فِيْ معسكر تحضيري بالبلاد. مدينة اسبانية. اليكانتي، بين 17 و 27 سبتمبر.

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ويخوض الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

وفِيْ سياق متصل، يعد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لمنتخب التعاون، مفاجأة لنادي الهلال بضم الباراغوياني أليخاندرو كاكو، للمشاركة فِيْ القائمة الرئيسية، بعد تعافِيْه تدريجياً والعودة من إصابة خطيرة فِيْ الرباط الصليبي، والتي غاب عَنّْ الملاعب لفترة طويلة الموسم الماضي.

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وشارك كاكو كبديل فِيْ 4 مباريات مع التعاون، خلال الموسم الرياضي الحالي من مسابقة دوري روشان السعودي، وتمكن من صنع 3 تمريرات حاسمة.

وسجل كاكو هدفا فِيْ مباراة التعاون أمام النصر، فِيْ الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي، والتي انتهت بفوز التعاون بهدف واحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من بريدة.

يحتل التعاون المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفوزين على الفتح (2-0) والنصر (1-0)، ثم تعادل مع الفِيْحاء (1). -1) و داماك (1-1).

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