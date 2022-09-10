التعاون يستعيد خدمات تاوامبا وفلافِيْو أمام الفِيْحاء

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي التعاون لمواجهة نظيره الفِيْحاء، السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

ويحتل التعاون المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط والفِيْحاء الخامس عشر بدون نقاط.

واختتم نادي التعاون تدريباته يوم الجمعة.

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عودة توامبا وفلافِيْو

وشمل التدريب التعاوني للفريق مشاركة الكاميروني ليندر توامبا مهاجم الفريق، بعد تعافِيْه من إصابة حديثة، والبرازيلي فلافِيْو، بعد أن أبدى استعداده الكامل للمشاركة فِيْ المباراة.

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