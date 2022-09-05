التعاون يشكو ملعب البريدة.. “السبب مباراة النصر”

قررت إدارة نادي التعاون فتح إجراءات رفع شكوى رسمية لدى وزارة الرياضة ضد إدارة استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وذكرت صحيفة الرياضية أن التعاون ينوي رفع شكوى ضد إدارة الاستاد. فِيْ سياق ما وصف بـ “شكوك” حول رقم الحضور الذي تم الإعلان عَنّْه فِيْ مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد النصر.

وسجل التعاون فوزا 1-0 على نظيره النصر فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثانية من روشان السعودي “موسم 2022-2023”. الدوري .

شاهد تفاصيل مباراة التعاون والنصر فِيْ دوري روشان السعودي

وثقت إدارة التعاون برئاسة سعود الرشودي دخول عدد كبير من الجماهِيْر إلَّى الملعب دون تذاكر رسمية. الأمر الذي حال دون حصول النادي على مكافأة من وزارة الرياضة، وفق استراتيجية دعم النادي ومبادرة المساعدة العامة، والتي تنص على مكافأة قدرها مليون ريال لمن يغطّي 50٪ من عرض الملعب.

يشار إلَّى أن إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أعلنت عَنّْ حضور 7838 مشجعًا، لكن مسؤولي نادي التعاون أكدوا أن فرلونج الملعب كانت ممتلئة بالصفِيْن الأولين والمخصصين للعائلات.

حقق التعاون فوزين فِيْ الجولة الأولى والثانية من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، على حساب الفتح (2-0) والنصر (1-0)، لتقاسم ترتيب الدوري مع الشباب والطائي والضمك برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

ويستضيف التعاون، الفِيْحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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