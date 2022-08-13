التعديل الوزاري فِيْ مصر يثير “التفاؤل”.. كَيْفَ يؤثر على معيشة المواطنين

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة طارئة عقدت صباح اليوم، على تعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، بعد إعلان التشكيل، اليوم، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

وشملت التغييرات 13 حقيبة وزارية، بينها حقائب اقتصادية مهمة، ممثلة فِيْ التجارة والصناعة التي تولى أحمد صالح توليها، والسياحة التي أدارها أحمد عيسى، وقطاع الأعمال الذي تولى إدارته مصطفى كامل عصمت.

وبحسب “قراءة” أجرتها “العرب اليوم نيوز” مع خبراء لتحليل أهمية المتغيرات على الصعيد الاقتصادي، اتفق المشاركون على أن التعديل الوزاري “متفائل”.

وأشاروا إلَّى أن التعديل جلب وزراء جدد بخبرات أكثر تخصصًا لمواجهة أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا والتي تتمثل فِيْ توفِيْر المزيد من مصادر الدخل بالدولار الأمريكي، فضلًا عَنّْ فتح قنوات جديدة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها. مصر، بالإضافة إلَّى ابتكار طرق أكثر كفاءة لتعزيز الصناعة المحلية وبالتالي توفِيْر المزيد من العملات الأجنبية المستخدمة فِيْ الاستيراد.

ركز على الدولار

رحب خبراء اقتصاديون بالتعديل الوزاري فِيْ مصر، قائلين إنه خطوة على الطريق الصحيح ويضخ دماء جديدة فِيْ شرايين البلاد.

يتوقع الخبراء أن يضيف التعديل الوزاري، الذي شمل 3 وزارات مهمة فِيْ المحفظة الاقتصادية، تغييرًا اقتصاديًا على مستوى التدفقات الاستثمارية ويوفر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة العالمية الحالية باقتصاد قوي وتنافسي. .

أكد الدكتور محمد عبده الخبير المالي أن التعديل الوزاري شمل وزارات السياحة والأعمال والصناعة والذي يهدف بشكل مباشر إلَّى توفِيْر الدولار والعملات الأجنبية للسوق المصري مما يؤدي إلَّى مواجهة الأزمة الحالية.

وقال عبده فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز”، إن قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث وفر 8.2 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة من يوليو ومارس 2022-2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأكد أن ضخ دماء جديدة قد يخرج بأفكار تساعد على زيادة إيرادات السياحة وتنشيط قطاع السياحة بشكل عام مما يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.

خبرات جديدة

قال حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن التعديل الوزاري له أهمية محورية فِيْ ظل الظروف المحلية الحالية وتداعيات الأوضاع العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لدعم خطة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الأعيان المصري، فِيْ تصريحات تليفزيونية، إن التعديل الوزاري جاء فِيْ وقت محدد.

وأضاف أن وزراء المجموعة الاقتصادية الجديدة لديهم خبرة اقتصادية طويلة فِيْ ملفاتهم سواء على مستوى قطاع الأعمال أو السياحة أو الصناعة أو التجارة، الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية بما يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة والمواطنين، ويقلل من الأعباء الاقتصادية. عليهم.

توطين الصناعة

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة التخطيط والموازنة فِيْ مجلس النواب، للعين نيوز، إن التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، يأتي فِيْ إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعة ودعمها، لا سيما فِيْما يتعلق بحقائب الدولة. وزارات الأعمال والتجارة والصناعة.

قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي أن التغيير الوزاري فِيْما يتعلق بالمحافظ الاقتصادية جاء ليساهم فِيْ التنمية الاقتصادية على مستوى قطاع السياحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، خاصة أنها مصادر تمويل الصرف الأجنبي وضخ الاستثمارات فِيْ مختلف القطاعات.

وأضاف أن الأمر ينعكس على الدولة وخطط التنمية من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي إلَّى مصر مما يعَنّْي توفِيْر فرص عمل واقتصاد قوي ومعدلات نمو أسرع.

وأضاف أن الأمر ينطبق على الحقائق الثلاث المذكورة من حيث التنمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفِيْر النقد الأجنبي وكذلك التصدير والرقابة على فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي وهُو ما ينعكس. على المواطن والمستوى المعيشي فِيْ النهاية نتيجة توفِيْر فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية.