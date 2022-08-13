التعديل الوزاري 2022 فِيْ مصر.. وجوه جديدة بالمجموعة الاقتصادية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الذي يشمل 13 حقيبة وعملية تغيير الوجوه الرئيسية فِيْ الحكومة.

تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

أما عَنّْ المجموعة الاقتصادية فقد شمل التعديل ثلاث وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والسياحة والطيران.

والوزراء الجدد فِيْ المجموعة الاقتصادية التي تضم عدة حقائب هم أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين الرئيس التنفِيْذي لقطاع التجزئة المصرفِيْة بالبنك التجاري الدولي ووزير السياحة والآثار أحمد سمير صالح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية. فِيْ مجلس النواب عَنّْ وزارة التجارة والصناعة ومحمود مصطفى كَمْال عصمت. وزير قطاع الأعمال العام.

التعديل الوزاري الجديد فِيْ مصر 2022

ويبرز عدد الملفات المعروضة على الوزير الجديد لقطاع الأعمال العام، وأهمها استكَمْال تسوية الديون المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية من خلال تبادل الأصول غير المستغلة. واستطاعت الوزارة سداد 95٪ من إجمالي ديون الشركات التابعة بقيمة 34 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه.

وكذلك ملف استكَمْال تطوير شركات الُغُزل والنسيج، بعد تسوية كامل ديون الحيازة النسيجية للجهات الحكومية وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وترتيب حوالي 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات التمويل الأوروبية، تمويل شراء معدات مصنع جديدة معظمها أوروبية الصنع، وكانت الشحنة الأولى من المعدات والآلات الحديثة لتطوير قطاع النسيج وصلت قبل أيام.

يأتي توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني فِيْ طليعة الملفات التي تنتظر الوزير الجديد، والتي تأخرت بسبب الاضطرابات العالمية فِيْ سلاسل التوريد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

يعد إعداد الشركات المؤهلة للإدراج فِيْ البورصة جزءًا من برنامج الطرح الحكومي، ويأتي فِيْ المقدمة حصة 25٪ فِيْ شركة مصر لتأمينات الحياة وإنشاء شريك استراتيجي لشركة مصر للألمنيوم.

استكَمْال وتنفِيْذ المرحلة الثانية من تطوير شركة دلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن من القضبان على غرار المرحلة الأولى التي اكتملت، حتى أصبح المصنع القديم الذي أنتج حوالي 46 ألف طن. استبدالها بمصنع جديد بطاقة اجمالية 500 ألف طن عروق سنويا.

شغل المهندس محمود عصمت الوزير الجديد عدة مناصب منها منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، ورئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي.

التجارة والصناعة

أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي تولى الحقيبة الوزارية بوزارة التجارة والصناعة خلال التعديل الوزاري اليوم، أن أهم الملفات التي ستطرح على أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة تعمق التصنيع المحلي، وتوفر المواد الخام ومتطلبات الإنتاج لدفع الإنتاج للنمو.

وأشار سمير فِيْ أول تصريح له بعد توليه الوزارة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، إلَّى أن الملف الثاني هُو نمو الصادرات، حيث لا يزال حجم الصادرات المصرية ضعيفًا رغم جهُود الحكومة لتقديم الدعم للزيادة. الصادرات المصرية، وهذا مرتبط بالأزمات الاقتصادية العالمية المحيطة، نقلاً عَنّْ الصحيفة. الصدى المصري.

وأشار سمير إلَّى أنه سيتم بحث التشريع الذي يقضي بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال تسهِيْل عملية الإنتاج الصناعي.

وأشار سمير إلَّى أن أهم الملفات التي ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هِيْ تطوير القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستغلال المساحات الشاغرة فِيْ المناطق الصناعية.

وأشار إلَّى أن النهُوض بالقطاع الصناعي من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يوفر فرص عمل ويزيد الصادرات ويحد من الواردات.

وزير التجارة

فاز أحمد سمير محمود علي برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عام 2022. من مواليد سبتمبر 1974 بمحافظة الجيزة، وتولى منصب مدير وشريك شركة القناة لصناعة البلاستيك. فِيْ هذه الدورة البرلمانية، فاز برلمان 2022 ضمن القائمة الوطنية لمصر.

سمير كان له رؤية فِيْ تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تشمل “تحديث آلات الإنتاج حتى تتمكن من مواكبة الإنتاج الحديث والمتطور القادر على المنافسة فِيْ الأسواق العالمية، والهِيْكل الإداري لهذه الشركات من خلال اتباع أنظمة الإدارة الحديثة التي تواكب ذلك. مع التطوير بالإضافة إلَّى تعديل القانون رقم 203 لسنة 1990 والذي تسبب فِيْ مشكلة خاصة أنه جعل أرباح الشركات الرابحة من العاملين كَمْكافآت والباقي لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها للصيانة. والتحديث والتطوير.

وزير السياحة

وشهد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب فِيْ جلسته صباح اليوم (السبت)، تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار.

يشغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفِيْذي للخدمات المصرفِيْة للأفراد فِيْ البنك التجاري الدولي منذ عام 2016.

كَمْا شغل منصب عضو لجنة الإدارة التنفِيْذية للبنك التجاري الدولي، ورئيس اللجنة المصرفِيْة والمالية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة هِيْئة تنمية التجارة الداخلية، وعضوًا. مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة.

بدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد عدة مناصب قيادية فِيْ البنك التجاري الدولي، من أهمها رئيس القطاع المالي، ورئيس الأبحاث فِيْ شركة CIB للسمسرة، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و 2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي. للخدمات المصرفِيْة الاستثمارية “CI Capital” بين عامي 2005 و 2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية فِيْ قطاع تمويل الشركات بين عامي 2010 و 2011، والمدير المالي بين عامي 2011 و 2015، ورئيس قسم التوزيع والفروع خلال عام 2015، والمدير التنفِيْذي نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفِيْة بين عامي 2015 و 2016.

كَمْا شغل منصب رئيس مجلس الإدارة (شركة Corellis) بين عامي 2013 و 2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون بين عامي 2012 و 2014، وترأس لجنة التدقيق فِيْ شركة الطيران المدني المالية القابضة. كان أحد أعضاء مجلس إدارتها.

حصل أحمد عيسى على درجة الماجستير فِيْ إدارة الأعمال عام 2003 من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس التجارة فِيْ المحاسبة عام 1991 من جامعة عين شمس، والعديد من دورات الإعداد للقيادة والتخطيط الاستراتيجي والتمويل من عدة جامعات مثل كَمْدرسة لندن للأعمال فِيْ المملكة المتحدة والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “إنسياد” فِيْ فرنسا وغيرها.