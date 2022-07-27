التعليم الإلكتروني والملكية الفكرية يتفقان على تأطير مجالات وأنشطة التعاون

وقع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني في مقره بالرياض اليوم مذكرتي تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية. بهدف تطوير التعاون بين الطرفين لتأطير مجالات وأنشطة التعاون لدعم التعليم الإلكتروني والتدريب في مجال الملكية الفكرية، بحضور مدير المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، و المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

ربط الملكية الفكرية بمنصة FutureX

تضمنت المذكرة الأولى ربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمنصة الوطنية للتعلم الإلكتروني “FutureX” لتوفير الوصول إلى المحتوى المحلي والعالمي، والتأهيل لإصدار تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني وفق المعايير الوطنية. مركز التعلم الإلكتروني، ودعمه في الإشراف على الشركات التي تصنع وتصمم المحتوى في الهيئة وربطها مع الجهات ذات الصلة، كما انضم المركز إلى البرنامج الرسمي لاحترام الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الدراسات والبحوث وتبادل البيانات ذات الصلة التي تخدم مصالح الطرفين، والخدمات الأخرى ذات الصلة.

بينما تشير المذكرة الثانية إلى انضمام المركز إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية ليصبح المركز الخامس والأربعين الأعضاء في الشبكة الوطنية، حيث أنه معني بتنفيذ آليات تعزيز ودعم الابتكار، وتقوية أسس الابتكار الوطني، مما يسمح الحصول على الخبرة الفنية والعلمية والاستفادة منها وتقديم المساعدة في مجال البحث والملكية الفكرية وقواعد البيانات الفنية وتحليلها. تلبية الاحتياجات التقنية والتجارية، وتحسين الوعي بفوائد حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، ومعلومات البراءات بشكل خاص.

خدمات دعم الابتكار

وأوضح الدكتور الوليدي أن هذه الجمعية نوعية في القطاع وستقدم سلسلة من الخدمات لدعم الابتكار والتي ستسهم في النهوض بقطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، مشيرا إلى أنها امتداد لحزمة. من التحالفات التي يسعى المركز من خلالها إلى توطيد علاقاته المشتركة وتوسيع نطاق تنفيذ عمله من حيث المهام الموكلة إليه، وتوفير تعليم إلكتروني وتدريب عالي الجودة، وتأهيل المواطنين بالمهارات والقدرات المتعلقة بسوق العمل. من خلال تعليم إلكتروني موثوق. من جانبه أوضح الدكتور السويلم أن التحالف مع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني هو امتداد للجهود والتحالفات التي تقوم بها الهيئة مع القطاع التربوي وكافة القطاعات. التوعية بالملكية الفكرية ودعم الابتكار الوطني من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني في مجال الملكية الفكرية، واستكمال دورها في ممارسة الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية وحماية حقوقها.تفعيل التعاون في العديد من المبادرات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب قطاع البريد الإلكتروني ومجال الملكية الفكرية ومناقشة سبل الاستفادة منه.