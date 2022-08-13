التعليم الإلكتروني يعلن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية

أعلن المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، اليوم، عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية مهنية للمستوى المتقدم، يهدف المركز من خلالها إلى تدريب وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، ومنحهم شهادات احترافية في هذا الشأن. وتحسين معارفهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء ورفع جودة التعليم وزيادة الثقة في التعلم الإلكتروني وممارسات التدريب.

تفاصيل الشهادة

يهدف إلى الحصول على الشهادات المهنية المهنية ؛ الأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بعمليات التعليم والتدريب الإلكتروني سواء في التعليم العالي أو التعليم العام أو التدريب أو المنابر التعليمية والتدريبية في المملكة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، وكذلك القطاع الثالث. وذلك للمساهمة في زيادة جاهزية المنشآت التعليمية والتدريبية الإلكترونية وتحسين تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في تنمية المهارات المهنية لموظفيها ويسمح المركز بتسجيل 3 شهادات مهنية مهنية للمستوى المتقدم حتى يوم 13 / 3/1444 هـ، حيث سيتم إجراء اختبار تخصصي لكل منهما في 33 مكاناً في جميع مناطق المملكة، بسعة إجمالية تزيد عن 4359 مقعداً لكلا الجنسين، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم. والتدريب الذي يمثله المركز الوطني للقياس، يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية المهنية التي يقدمها المركز، بعد استكمال حصولهم على الشهادة وفق متطلبات وضوابط “الهدف”.

مستوى متقدم

تنقسم الشهادات المهنية المهنية للمستوى المتقدم على النحو التالي الشهادة المهنية المهنية في التعلم الإلكتروني والتدريب (OTT) التي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين وجميع مقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والشهادة المهنية المهنية في تصميم تجربة التعلم الإلكتروني (eLXD) الذي يستهدف مصممي التعلم الإلكتروني الخبراء ومصممي التعليم ومصممي المحتوى الإلكتروني والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين الذين يمارسون التصميم التعليمي والشهادة المهنية في ضمان جودة التعلم الإلكتروني (eLQA) للأشخاص العمل في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني والمشرفين على برامج التعلم الإلكتروني ومحكمي برامج التعليم والتدريب عبر البريد الإلكتروني والمشرفين التربويين ومديري المدارس.

التنافس بين الممارسين

تمنح شهادات الاحتراف المهني ميزة تنافسية للمهنيين في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تطوير مهاراتهم وخبراتهم في القطاع بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات في القطاع، مما يساعد على تأهيلهم في مجالات عملهم. بالإضافة إلى مساهمته في بناء مهنة مهنية، بالإضافة إلى القياس الموثوق به لمهارات المتخصصين في القطاع.دعا المركز جميع الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الشهادة المهنية ذات المستوى المتقدم، الذين يستوفون أهلية الشهادة، للتسجيل من خلال موقع المركز. هنا للاستفسار يمكنكم التواصل عبر القنوات الرسمية من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected]