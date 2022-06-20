التعليم السعودية بدء التقويم الدراسي 1444 لجميع المراحل التعليمية 2022

التقويم الأكاديمي 1444 في المملكة العربية السعودية كما أعلن سابقا وزارة التربية والتعليم السعودية 1444 بشأن توحيد موعد عودة المدارس والجامعات والمدارس الأجنبية للجاليات الأجنبية في المملكة والتعليم الفني والمهني للعام الدراسي الجديد 1444 بالنسبة الى التعليم خريطة التقويم في المملكه العربيه السعوديه الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 م حتى نهايته يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 22 يونيو 2023 م ، وسيشمل العام الدراسي 39 أسبوعًا دراسيًا بمعدل 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي ، بمعدل ثلاثة فصول دراسية سيكون هناك 56 يوم عطلة ، وفقا ل رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم في المملكة.

وزارة التربية والتعليم المملكة العربية السعودية التقويم الأكاديمي 1444 موحد في المدارس والجامعات

وفي نفس السياق المذكور أعلاه ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية جدول التقسيم للعام الدراسي 1444 ، وفق خارطة تقويم التعليم المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. سيتم تقسيم العام الدراسي على النحو التالي:

الأول بداية الفصل الأول 1444 الأحد صفر 1 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 م وينتهي مع اليوم الدراسي يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022 م. كما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444 يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022 م وينتهي يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023 م. في النهاية يبدأ الفصل الدراسي الثالث 1444 ويبدأ النهائي يوم الأحد 20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023 م وينتهي بفترة زمنية يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023 م.

موعد عودة المعلمين للعام الدراسي الجديد 1444

بالإضافة إلى ما سبق وحسب التقويم الأكاديمي 1444 عودة المعلمين للتدريس في جميع المستويات الدراسية في المملكة العربية السعودية وتتزامن عودة المعلمين 1444 مع بدء العام الدراسي الجديد بإذن الله الأحد ١ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ م ولساكنيها وظائف تعليمية بمن فيهم مشرفون تربويون ومشرفون تربويون وموظفو مكاتب التربية والتعليم وموظفو الهيئات التربوية والإدارية على كافة المستويات المدرسية سيبدأ العائد من الاثنين الموافق 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م.

بداية العام الدراسي 1444 للمدارس والجامعات والكليات الأهلية الأجنبية في المملكة

في الختام أعلن وزارة التربية والتعليم السعودية تحت قيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ينطلق العام الدراسي الجديد 1444 في المدارس الأجنبية للجاليات والجامعات والكليات الأهلية مع بداية العام الدراسي في المدارس السعودية حيث يبدأ العام الدراسي. تم توحيدها أي أنها ستبدأ يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 ، وستكون خطة تقويم التعليم على النحو التالي: