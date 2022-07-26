التعليم تحدد قنوات التواصل لحل إشكاليات إجراءات النقل للمعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم تسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمين، ووفرت قنوات اتصال لحل أي مشكلة تواجه المعلم.

وبينت الوزارة أنه في حال واجهتك أي مشاكل في إجراءات النقل الداخلي والخارجي يمكنك الكتابة أو الاستفادة من خدمة الاتصال عبر تويترmoetawasul أو بالاتصال على 19996 أو من خلال الموقع https//tawasul.moe.gov.

التعليم يعلن نتائج حركة النقل المطورة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق نتيجة إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1444 درهم والتي شملت أكثر من 33900 معلم.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين للقيام بمهمتهم النبيلة، مع إحداث أثر إيجابي. في ما يتعلق بالعملية التعليمية والاهتمام بالتعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة للإجراءات التي وضعتها وسائل النقل لشاغلي الأعمال التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ، والتي استندت إلى معايير وأسس لتلبية الحاجة المثلى والاستثمار. من الموارد البشرية.

ضمت حركة النقل 33900 معلم

وتضمنت النتيجة انتقال أكثر من 33900 معلم بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39٪ من المتقدمين للوظائف التعليمية لإجراءات التحويل، و 80٪ من المتقدمين للرغبة الأولى والثانية. وأكثر من 70٪ من المتقدمين للتحويل لا يصب الدمج في مصلحة الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.

المزايا والمرونة والموضوعية

تبنت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الإجراءات المطورة للتحويل والتي حققت العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي. لتلبية الحاجة التعليمية، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي التعليم، وإلغاء قوائم الانتظار المطبقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال تمييز وتقييم المعلمين ذوي الأداء العالي.

تشمل إجراءات التحويل المطورة لشاغلي المناصب التدريسية تطوير عناصر التمايز وفق آليات مرنة تسمح للمتقدمين بتعديل رغباتهم، ومنحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى التطوير. درجة الأداء الوظيفي من خلال حساب متوسط ​​الأداء لعامين سابقين بدلاً من سنة واحدة، مع إضافة نقاط تفاضل لحاملي برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي.

وتفاعل مستخدمو تويتر مع هاشتاغ “حركة النقل الخارجي”، حيث أكدوا أن حركة النقل هذا العام جاءت لتلبي تطلعات وتطلعات المعلمين.