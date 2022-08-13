التعليم تطرح لائحة تنظيم فروع الجامعات الأجنبية

اقترحت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بمجلس شؤون الجامعات، مشروع لائحة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، بهدف إتاحة الفرصة للجامعات العالمية المتميزة لتأسيس فروع لها في المملكة، مع تشجيع الاستثمار والتوسع في الجامعات الأجنبية. التعليم الجامعي، بما يتماشى مع النظام الجامعي الجديد.

استطلاع الرأي العام

أوضحت اللائحة المقدمة لاستطلاع الرأي العام من خلال منصة “Estsela” أن إنشاء فرع جامعي لا يتم إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس شؤون الجامعة، بشرط أن تكون الجامعة الأجنبية واحد. من الجامعات المتميزة علميا.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم ستشرف على فرع الجامعة بما في ذلك التوصية بالموافقة على طلب إصلاح النظام الأساسي واستحداث الكليات أو إلغائها أو دمجها، وكذلك الموافقة على تعيين وتغيير قادة الجامعة. الفروع.

تم الاشتراط أن يحتوي النظام الأساسي لفرع الجامعة على اسم وموقع الفرع، والشخصية الاعتبارية للفرع، والمجالس التي ستدير الفرع، والطريقة التي سيتم دمجها بها، والهيكل العضوي، واللوائح الداخلية. التي تحكم الأكاديمية والإدارية. الشؤون والنظام الأكاديمي والموارد المالية.

وأشار إلى أن لغة التدريس في فرع الجامعة ستكون هي اللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة توفير التعليم بلغة أخرى، على أن تكون الشهادات الأكاديمية الصادرة عن فرع الجامعة. لخريجيها يتم إصدارها وتصديقها من قبل الجامعة الأجنبية باسم فرعها.

تشترط اللائحة حصول فرع الجامعة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، وأن يكون أول مسؤول في فرع جامعة المملكة تابعًا لرئيس مجلس شؤون الجامعة.

تعديل النظام الأساسي

وأكد أنه لا يجوز وقف النشاط أو تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة مسبقة من مجلس شؤون الجامعة، وعند تعثر النشاط يحق للمجلس اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لضمان أن ينهي الطلاب دراستهم.

وأشار إلى أن محاكم المملكة هي الوحيدة المختصة بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد موظفيها طرفا فيه، حيث يخضع جميع موظفي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة.