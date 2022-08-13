التعليم تطلق الهوية البصرية لبداية العام الدراسي العالم ينتظرك

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444 هـ تحت شعار “العالم في انتظاركم”. الاحتفال بالعودة إلى صفوف الطلاب، وتحفيزهم على حضور فصولهم في اليوم الأول من الدراسة بكل حيوية ونشاط وجدية.

هوية بصرية جديدة

الهوية البصرية الجديدة لها معاني ورسائل تؤكد على دور التعليم في تحقيق التطلعات المستقبلية، حيث أن عودة الطلاب إلى الأماكن المدرسية تمثل احتفالا حقيقيا يتوقعه الجميع، وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف الرؤية الطموحة الهادفة إلى بناء عالميا. مواطن قادر على المنافسة.

الجدية والنشاط

تسعى الهوية إلى إضافة الجدية والنشاط بين الطلاب والميدان التربوي وإشراكهم مع المجتمع في بناء المستقبل وتوليد التفاعل على المستوى الوطني.

تهدف الهوية المرئية الجديدة إلى توحيد الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ لجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك ضمان تحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

وزارة التربية والتعليم تقدم هوية بصرية لبداية العام الدراسي الجديد ودليل إرشادي ؛ للاستخدام في المصادر المفتوحة، قم بزيارة الرابط التالي هنا.