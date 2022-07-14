التعليم تعلن تمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد التسجيل في أماكن المؤتمرات الصحية في إيرلندا للحصول على درجة البكالوريوس (الطب البشري – علاج الأقدام – والتمريض).

وقالت الوزارة في بيان لها “من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين، أصدر معالي وزير التربية والتعليم توجيهًا بتمديد تسجيل المقاعد في المستوطنات الصحية في أيرلندا للحصول على درجة البكالوريوس (الطب البشري). – طب القدم – التمريض) حتى نهاية يوم الجمعة 22/7/2022 م “.

شروط الإرسال

حاصل على بكالوريا قسم العلوم الطبيعية.

الحصول على الدرجة المحددة في اختبار IELTS.

أن لا تقل المهارة ومستويات التحصيل عن 80٪ للمتقدمين للتخصص الطبي و 70٪ للمتقدمين لتخصص التمريض والأقدام.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على بكالوريوس الطب البشري عن 22 عامًا، ولا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا بالنسبة لمهن التمريض وطب القدم.

معادلة شهادة الجهة المختصة إذا كانت صادرة من خارج المملكة.