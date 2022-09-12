التعليم تعلن موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022 للمدارس والجامعات المصرية ،بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالثانوية العامة للمرحلتين الاولى والثانية وظهور النتائج للطلبة أصدر الدكتور رضار حجازي عن بداية العام الدراسي الحكومي في الأيام الاولى من شهر أكتوبر 2022م وفي المدارس الدولية تبدا الدراسة في يوم الاحد الموافق ال18 من شهر سبتمبر لعام 2022م.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022

قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد 2022 اعتبارًا من السبت 1 أكتوبر 2022 وتحديد يوم الأحد 18 سبتمبر للمدارس الدولية، بدلًا من التباين فِيْ بداية العام الدراسي الذي تلاه فِيْ السابق. كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تغيير بعض الأجزاء فِيْ مناهج الصف الرابع الابتدائي لتتماشى مع الطلاب وهذا القرار أدى إلى رضا أولياء الأمور، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم. سبب تأجيل الدراسة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، وذلك لرغبتها فِيْ توحيد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، ويتزامن هذا التاريخ مع جميع الكليات والجامعات والمعاهد الأزهرية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم. التعليم العالي والتعليم الأزهر.

العام الدراسي الجديد 2023

حددت وزارة التربية والتعليم مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد 2022، الفصل الدراسي الأول فِيْ 24 سبتمبر، لكن قبل أسابيع تم تأجيله وبدأ فِيْ 1 أكتوبر لطلاب المدارس الحكومية والخاصة. العام الدراسي الجديد هُو 19 فبراير 2023 ويستمر حتى 9 يونيو، لذا فإن مدة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد هِيْ 96 يومًا.

وزارة التربية والتعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد

أعدت وزارة التربية والتعليم حوالي 60 ألف مدرسة لاستقبال الطلاب فِيْ المراحَلْ التعليمية المختلفة من الابتدائية والثانوية والمتوسطة والفنية، بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي، لإعداد الجامعات لاستقبال الطلاب الجدد من المرحَلْة الثانوية، باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من فِيْروس كورونا المستجد.

التعليم تعلن موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022 للمدارس والجامعات المصرية كما وتختلف المواعيد الخاصة بين المدارس الحكومية والدولية بسبب إعدادات والتجهيز للانتظام بالزي المدرسي الخاص بالإضافة الى التوجه الجزئي الى التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.