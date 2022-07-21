التعليم تعلن مَوعِد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 وتوضح موانع دخول الطلاب الراسبين اختبارات الفصل الدراسي الثاني

يبدأ العديد من أولياء أمور الطلاب الذكور والعديد من الطالبات اللائي يدرسن فِيْ المرحَلْة الثانوية فِيْ البحث عن تاريخ نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2022 م، إلى جانب مَوعِد إنهاء امتحانات الثانوية العامة. شهادة هذا العام.

يتم البحث عن مَوعِد نتيجة البكالوريا للعام الميلادي 2022 من قبل أكثر من عشرات الآلاف من الطلاب الذين يدرسون هذه المرحَلْة، ومن خلال التقرير تم توضيح تاريخ نتيجة البكالوريا لعام 2022 م، تم توضيح تفاصيل كثيرة لقرار وزارة التربية والتعليم اليوم عند انعقاد المؤتمر الصحفِيْ اليوم علي أن أعلن نتائج امتحانات الثانوية.

تاريخ نتيجة المدرسة الثانوية

وأوضح طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم ستنشر على صفحتها الرئيسية على شبكة التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، الساعة 100 ظهرا، وذلك اليوم الخميس الذي يصادف يوم 21 يوليو الجاري لهذا العام ميلادي 2022. مَوعِد إعلان نتائج الجولة الأولى من الشهادة العامة الثانوية العامة.

قرارات وزارة التربية والتعليم