التعليم تقرر إيقاف طباعة وثيقة التخرج للثانوية العامة والاكتفاء بكشف الدرجات

أعلن عماد الشريف المختص بالشؤون التربوية أن وزارة التربية والتعليم قررت وقف طباعة وثيقة التخرج من الثانوية في نظام الدورات.

النسخة الإلكترونية للمؤهلات كافية

وأضاف الشريف، عبر حسابه على “تويتر”، أن وزارة التربية والتعليم قررت وقف طباعة وثيقة التخرج للثانوية العامة في نظام المساقات، ويكفي تسجيل الدرجات إلكترونياً اعتباراً من العام الدراسي الحالي 1444 هـ.

وقررت الوزارة تسوية النسخة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي ابتداء من العام الجاري، مع إحالة المستفيدين المهتمين إلى خدمة (نتائجي) للحصول على نسخة ورقية.