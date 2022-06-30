التعليم تُعلن بدء التسجيل للابتعاث لمرحلة البكالوريوس في بجمهورية أيرلندا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم طلبات الحصول على منح دراسية في الطب البشري والتمريض وطب القدم في جمهورية أيرلندا، في إطار مسار الاتفاقيات الصحية.

آلية الإرسال والرابط

وأوضحت الوزارة أن طلب التقديم لهذه التخصصات متاح من الأربعاء 29 يونيو إلى الأربعاء 6 يوليو 2022 م على رابط التطبيق عبر بوابة “سفير” (ها هو الرابط الالكتروني).

الأحكام والشروط

وشددت الوزارة على ضرورة توفير سلسلة من المتطلبات والضوابط بحيث يحصل المتقدم للحصول على بكالوريوس الطب على شهادة البكالوريا (قسم العلوم الطبيعية)، بمتوسط ​​تراكمي لا يقل عن 95٪ أو (3.75 من 4).، وأن يكون لديك درجة IELTS لا تقل عن 5.5 ولا تقل عن 5 في كل جزء، ويجب ألا تقل درجات القدرة والتحصيل عن 80٪، ويجب ألا يزيد عمرك عن 22 عامًا.

بالإضافة إلى سلسلة من المتطلبات الخاصة لدرجة البكالوريوس في التمريض وطب الأقدام، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمتوسط ​​تراكمي لا يقل عن 90٪ أو ما يعادلها.

في ظل هذه الشروط، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا، ويجب ألا تقل درجات القدرة والأداء عن 70٪، أو عن طريق أنظمة الاختبار المحوسبة (CBT).