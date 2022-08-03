التغريم والسجن والتشهير بمدير معرض باع سيارة مغشوشة

أعلنت وزارة التجارة عن شركة تجارية متخصصة في بيع السيارات بالدمام، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها لخرقهما نظام مكافحة الغش التجاري ببيع سيارة غير مطابقة للمواصفات والمعايير.

تفاصيل حكم المحكمة الجنائية

أصدرت محكمة جنايات الدمام حكماً بغرامة قدرها 50 ألف ريال، وسجن المخالف لمدة شهر، وإغلاق المنشأة لمدة مماثلة وإجباره على استعادة السيارة وإعادة قيمتها كاملة للمستهلك، والتشهير بنشر الحكم في صحيفتان على نفقة المخالفين.

سلطت التجارة الضوء على مراقبة الامتثال للوائح حماية المستهلك من قبل جميع المؤسسات التجارية، ومراقبة مخالفات نظام مكافحة الاحتيال التجاري وتطبيق العقوبات القانونية، حيث يفكر النظام في فرض عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات من السجن، وغرامات تصل إلى مليون ريال أو كليهما، والقذف بالمخالفين.