التغير المناخي.. بصمات سلبية على إنتاج الأرز العالمي

وسط المعاناة التي تعانيها سلاسل التوريد العالمية، المتضررة من جائحة كوفِيْد -19 والحرب الروسية الأوكرانية، توشك أسعار الأرز على تصدير أزمة جديدة.

تهدد الأحوال الجوية السيئة عبر أكبر دولة مصدرة للأرز فِيْ آسيا بخفض إنتاج أحد أهم المحاصيل الغذائية فِيْ العالم وتغذي تضخم أسعار الغذاء الذي يقترب من مستويات قياسية.

نموذج استثنائي

خالفت الأرز اتجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال وفرة محاصيلها وتخزين المصدرين لها على مدار العامين الماضيين، حتى مع انتشار COVID-19، وتعطل الإمدادات، وفِيْما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، على الرغم من أنها رفعت تكلفة الحصول على الأسعار حبوب أخرى.

لكن سوء الأحوال الجوية فِيْ البلدان الآسيوية المصدرة، والتي تمثل حوالي 90٪ من إنتاج الأرز العالمي، قد يغير منحنى سعر الأرز إلَّى الأعلى، وفقًا للتجار والمحللين.

أسعار الأرز

هناك احتمال لارتفاع أسعار الأرز وتخفِيْضات الإنتاج المحتملة فِيْ البلدان المصدرة الرئيسية، مما سيضيف إلَّى التحديات الكبيرة التي تواجه أجزاء من قدرة العالم النامي على شراء الغذاء، وفقًا لاقتصادي الأعمال الزراعية فِيْ بنك أستراليا الوطني فِيْن زيبيل.

اتخذت أسعار الأرز مسارًا تصاعديًا منذ منتصف العام الماضي حتى وصلت إلَّى ذروتها فِيْ 23 مايو عَنّْد 17.47 دولارًا للقنطار، لكنها انخفضت إلَّى 16.22 دولارًا فِيْ منتصف الشهر الماضي، وارتفعت مرة أخرى لتسجل 17.02 دولارًا للقنطار، وفقًا لمجلة فوربس على مساء 5 أغسطس 2022.

تقليص إنتاج أكبر الدول المنتجة للأرز

توقع المزارعون والتجار والمحللون أن الأمطار غير المنتظمة فِيْ مناطق زراعة الحبوب فِيْ الهند، وموجة الحر فِيْ الصين، والفِيْضانات فِيْ بنغلاديش، وانخفاض المحاصيل فِيْ فِيْتنام ستقلل من إنتاج 4 من أكبر 5 منتجين للأرز فِيْ العالم.

أظهرت بيانات من وزارة الطقس بالولاية أن أكبر الولايات المنتجة للأرز فِيْ الهند، بيهار وجارخاند وغرب البنغال وأوتار براديش، سجلت عجزًا فِيْ هطول الأمطار الموسمية يصل إلَّى 45٪ حتى الآن هذا الموسم.

وقد أدى ذلك جزئيًا إلَّى انخفاض بنسبة 13٪ فِيْ زراعة الأرز هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلَّى انخفاض الإنتاج بمقدار 10 ملايين طن، أو حوالي 8٪ عَنّْ العام الماضي، وتراجع مساحة زراعة الأرز مع تحول بعض المزارعين إلَّى الزراعة. البقوليات والبذور الزيتية، وفقًا لرئيس جمعية مصدري الأرز فِيْ الهند، بي فِيْ كريشنا راو.

يمثل الأرز الهندي المزروع فِيْ الصيف أكثر من 85٪ من إنتاجها السنوي، والذي قفز إلَّى مستوى قياسي بلغ 129.66 مليون طن فِيْ موسم الحصاد حتى يونيو الماضي.

انخفاض الإنتاج أمر مؤكد، لكن السؤال الكبير الذي يطرحه أحد المتداولين فِيْ مومباي هُو كَيْفَ سيكون رد فعل الحكومة الهندية ويتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل طفِيْف لتقليل الصادرات.

وبلغ إجمالي مخزونات الأرز ودقيقه فِيْ الهند 55 مليون طن فِيْ الأول من يوليو الماضي مقابل 13.54 مليون طن المستهدف. إجمالي صادرات أكبر 4 مصدرين فِيْ العالم، تايلاند وفِيْتنام وباكستان والولايات المتحدة.

فِيْ فِيْتنام، دمرت الأمطار جودة المحصول أثناء الحصاد، مما دفع المزارع كونغ دانغ إلَّى القول إنه لم ير قط مطرًا كثيرًا خلال موسم الحصاد، وهُو ما اعتبره أمرًا غير معتاد.

وتوقع دانغ أن 70 فِيْ المائة من محصول حقله الذي تبلغ مساحته هكتارين سيضيع بسبب الفِيْضانات، بعد شهرين من هطول الأمطار فِيْ 10 أيام فقط، على حد قوله.

الواردات والأسعار

عانت الصين، أكبر مستهلك ومستورد للأرز فِيْ العالم، من خسائر المحاصيل بسبب الحرارة الشديدة فِيْ مناطق زراعة الحبوب، ومن المتوقع أن تزيد الواردات إلَّى مستوى قياسي بلغ 6 ملايين طن فِيْ 2022/23، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. استوردت الصين 5.9 مليون طن العام الماضي.

توقع التجار أن تستورد بنجلادش، ثالث أكبر مستهلك فِيْ العالم، المزيد من الأرز بعد الأضرار التي لحقت بمناطق الإنتاج الرئيسية.

تقترب أسعار الأرز من أدنى مستوياتها، وفقًا لمتداول فِيْ سنغافورة، لكنها آخذة فِيْ الارتفاع، حيث يتطلع مشترين مثل الفلبين وآخرين فِيْ إفريقيا إلَّى حجز الشحنات.