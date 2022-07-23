التغير المناخي ومستقبل الغذاء.. البشرية إلَّى منعطف خطر

نقطة التحول الخطيرة هِيْ تغير المناخ الذي يدفع العالم نحو اليوم، حيث لم تعد الأزمة مقتصرة على الاحتباس الحراري فحسب، بل أصبحت الآن تهدد الأمن الغذائي للبشرية.

أصبح تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة والجهُود المبذولة للقضاء على الفقر، حيث إنها القضية الحاسمة فِيْ عصرنا، حيث يشهد سكان مختلف البلدان والمناطق فِيْ العالم تحولًا فِيْ أنماط الطقس يؤدي إلَّى إلَّى ارتفاع منسوب مياه البحر. وهذا يزيد من مخاطر حدوث فِيْضانات كارثية، والتي بدورها تهدد إنتاج الغذاء فِيْ العالم.

مضاعفات متشعبة ومتسارعة

أصبحت قضية التغير المناخي شديدة الوضوح، وآثارها المختلفة تتزايد باستمرار وبسرعة، ولعل أبرز وأبرز مظاهرها ارتفاع درجات الحرارة. من 2.6 درجة مئوية إلَّى 4.8 درجة مئوية بحلول عام 2100، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وتناقص كَمْية الثلج والجليد، وانخفاض مستوى سطح البحر، وتزايد موجات الحرارة، وذوبان الجليد فِيْ القطب الشمالي.

تتعدد تداعيات قضية تغير المناخ، أبرزها تلك المتعلقة بالمحاصيل الزراعية. سلطت بعض وسائل الإعلام، مؤخرًا، الضوء على حجم الخسائر التي تكبدتها المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية التي تجتاح معظم دول العالم. وقد أدى ذلك إلَّى انخفاض المعروض من هذه المحاصيل وبالتالي زيادة كبيرة فِيْ أسعارها.

لم تقتصر هذه الآثار على المحاصيل الزراعية فقط، بل قد ينخفض ​​الصيد فِيْ المناطق المدارية بنسبة 40 إلَّى 60٪، بحسب تقرير صادر عَنّْ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تواجه العالم.

ركائز الأمن الغذائي

هناك أربع ركائز رئيسية للأمن الغذائي ؛ هذه هِيْ “التوفر” و “الوصول” و “الاستخدام” و “الاستقرار”. تتأثر جميع هذه الركائز بقضية تغير المناخ ؛ وفقًا لمركز “الاتجاهات” للأبحاث والاستشارات، من خلال ورقة بحثية ترصد آثار تغير المناخ على الغذاء.

الركيزة الأولى، “التوافر”، تتعلق بتوافر الغذاء الكافِيْ، أي القدرة الإجمالية للنظم الزراعية على تلبية الطلب على الغذاء. وتشمل أبعاده الفرعية المتعلقة بالزراعة المناخية الزراعية إنتاج المحاصيل والمراعي ومجموعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافِيْة التي تحدد مكان وكَيْفَِيْة أداء المزارعين والاستجابة للأسواق.

الركيزة الثانية، “الوصول”، تهتم بمدى وصول الأفراد إلَّى الموارد الكافِيْة للحصول على أغذية مناسبة لنظام غذائي مغذي. المكون الرئيسي لهذه الركيزة هُو القوة الشرائية للمستهلكين وسعر المواد الغذائية. ومع ذلك، لا يلزم أن تكون هذه الموارد نقدية بشكل حصري. الركيزة الثالثة “الاستخدام” تشمل جميع جوانب التغذية المتعلقة بسلامة الأغذية وجودتها عبر السلسلة الغذائية بأكَمْلها. وتتعلق الدعامة الرابعة، “الاستقرار”، بمدى تعرض الأفراد لخطر كبير يتمثل فِيْ فقدان إمكانية وصولهم بشكل مؤقت أو دائم إلَّى الموارد اللازمة للحصول على الغذاء الكافِيْ نتيجة وضع غير مستقر. فِيْ هذا الصدد، يعد تغير المناخ أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار الذي يحد من الوصول إلَّى الغذاء.

وهناك أمثلة كثيرة على هذه الركائز وأهميتها ؛ على سبيل المثال، تشير التقارير إلَّى زيادة عدد الجياع فِيْ العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وقدر البعض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بنحو 800 مليون شخص حول العالم، وقدر آخرون أن 1 من كل 9 أشخاص يعانون من الجوع اليومي وسوء التغذية نتيجة لذلك.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن البلدان التي لديها أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي لديها أيضًا أعلى معدلات الهجرة الخارجية للاجئين. ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، فإن ما يقدر بنحو 821 مليون شخص يعانون حاليًا من سوء التغذية، وحوالي 151 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم. ما يقرب من 613 مليون امرأة وفتاة تتراوح أعمارهم بين 15-49 يعانون من نقص الحديد، وما لا يقل عَنّْ 2 مليار من البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تأثير المناخ على أسعار الغذاء وإنتاجه

بينما استنتجت منظمة أوكسفام الخيرية المعَنّْية بمكافحة الفقر عالمياً، فِيْ تقرير أعد لدراسة الآثار المحتملة لتغير المناخ على أسعار الغذاء بحلول عام 2030، أن أسعار محاصيل الذرة سترتفع بنسبة 177٪، والقمح بنسبة 120٪، و الأرز بنسبة 117٪ مع مراعاة معدلات التضخم. .

فِيْ دراسة أخرى، توقعت نماذج المحاصيل والنماذج الاقتصادية العالمية زيادة بنسبة 1-29٪ فِيْ أسعار الحبوب فِيْ عام 2050 بسبب تغير المناخ. ما الذي سيؤثر على المستهلكين على مستوى العالم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. سوف تختلف التأثيرات الإقليمية ؛ المستهلكون ذوو الدخل المنخفض معرضون للخطر بشكل خاص، حيث تشير النماذج إلَّى زيادات تصل إلَّى 183 مليون شخص إضافِيْ معرضون لخطر الجوع.

بالإضافة إلَّى التأثير على أسعار الغذاء، يؤثر تغير المناخ أيضًا على عَنّْصر إنتاج الغذاء بعدة طرق مباشرة وغير مباشرة. إنه يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الغذاء من خلال تغيير فِيْ الظروف الزراعية والبيئية، وبشكل غير مباشر من خلال التأثير على نمو وتوزيع الدخل، وبالتالي على الطلب على المنتجات الزراعية.

تتجلى مشكلة تغير المناخ بشكل أكثر وضوحًا فِيْ حالة الفواكه والخضروات، وهِيْ مكون أساسي من مكونات النظم الغذائية الصحية ؛ من المتوقع حدوث انخفاض فِيْ إنتاج وملاءمة هذه الأنواع فِيْ ظل درجات الحرارة المرتفعة، خاصة فِيْ المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يقلل الإجهاد الحراري من استقرار الثمار ويسرع من إنضاج الخضروات ؛ وهذا يؤدي إلَّى خسائر فِيْ الإنتاج، وتدهُور فِيْ جودة المنتج، وزيادة فِيْ فقد الأغذية وهدرها.

البحث العلمي وسد الفجوة الغذائية

لقد أصبح دعم وتعزيز البحث والتطوير فِيْ دول العالم مهمًا وضروريًا، حتى يكون له دور فاعل فِيْ التخطيط للمستقبل ووضع الحلول للتحديات التي قد نواجهها. تعتمد الدول المتقدمة فِيْ رسم خططها وقراراتها على توافر البيانات ونتائج البحث المبنية على أسس علمية. قدم التقرير الدوري لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عددا من التوصيات فِيْ هذا السياق. حيث ركز الخبراء على أهمية ضخ استثمارات إضافِيْة فِيْ البحوث الزراعية مع التركيز على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ والإرشاد الزراعي واعتماد تقنيات الري الجديدة وتطوير البنية التحتية الزراعية.

تضمنت دراسة علمية نُشرت فِيْ مجلة Nature واستندت إلَّى نماذج حاسوبية اقتراحًا لإمكانية زيادة إنتاج الغذاء العالمي مع تقليل مدخلات الإنتاج من المياه والأسمدة والبذور. أشارت نتائج الدراسة إلَّى أن إنتاج ما يقرب من 17 سلعة غذائية من أهم السلع الغذائية فِيْ العالم قد يرتفع بنسب تتراوح بين 45-70٪ فِيْ حالة إغلاق الفجوة بين الإنتاج الحالي للمحصول والإنتاج المطلوب. . لاحظ أن نماذج الكَمْبيوتر تحلل جميع البيانات المهمة المتعلقة بالإنتاج ؛ وتشمل أسعار مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والمعدات الزراعية، بالإضافة إلَّى تحليل معدلات درجات الحرارة السنوية لمئات السنين، ثم وضع رؤية مستقبلية لتكاليف الإنتاج وأسعار السلع.

ستحتاج المرحلة التالية إلَّى دراسات بحثية تركز على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والتركيز على التقدم التكنولوجي للحد من تأثير تغير المناخ. من المهم وضع سيناريوهات لما قد يصاحب هذه التغييرات. من وجهة نظر الأمن الغذائي، أصبحت دراسة تأثير التغيرات المناخية على الغطاء الزراعي وتنوع المحاصيل المزروعة فِيْ مناطق مختلفة مهمة ؛ من أجل أن نكون قادرين على توقع التغييرات القادمة والاستعداد لاستراتيجيات جديدة قد تغير نظرتنا إلَّى قضية ندرة المياه ووفرة السلع الزراعية.

من المهم أيضًا السعي إلَّى تكريس التقنيات الذكية فِيْ إنتاج الغذاء ؛ على سبيل المثال، من الممكن تطوير أصناف جديدة ذات موسم نمو قصير لتقليل الاحتياجات المائية الضرورية، مثل محصول الأرز الذي تم تطويره فِيْ مصر، حيث تم تطوير أصناف لديها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف، مقاومة الأمراض، غير مستهلكة للمياه وإنتاجية عالية.

بينما تمكن ما يقرب من 90٪ من أقل البلدان نمواً وبعض البلدان النامية الصغيرة من استخدام أنظمة الإنذار المبكر كأولوية قصوى فِيْ تطوير سيناريوهات تغير المناخ.