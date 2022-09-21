التغير المناخي يجبر بايدن على العمل مع الأعداء.. 3 رسائل صادمة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، رسائل مهمة بشأن قضايا تغير المناخ، لدرجة التصريح بأنه يعمل مع الأعداء لمواجهة هذه الأزمة.

فِيْ خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فِيْ دورتها السابعة والسبعين، حدد بايدن الرسالة الأولى وقال إن العالم أصم منذ فترة طويلة مشكلة تغير المناخ.

أما الرسالة الثانية لرئيس الولايات المتحدة، فهِيْ أن العالم يعيش أزمة مناخية.

وجاء فِيْ الرسالة الثالثة التي أعلنها جو بايدن “سنعمل مع أي دولة، بما فِيْ ذلك أعدائنا، لمواجهة تغير المناخ”.

يأتي ذلك فِيْ وقت أعلن فِيْه البيت الأبيض أن الفِيْضانات والحرائق والجفاف الناجم عَنّْ تغير المناخ يمكن أن تقطع جزءًا كبيرًا من الميزانية الفِيْدرالية سنويًا بحلول نهاية القرن.

فِيْ أبريل، قدر مكتب الإدارة وتقييم الميزانية فِيْ الولايات المتحدة أن تغير المناخ يكلف الميزانية الفِيْدرالية حوالي 7.1٪ من خسائر الإيرادات السنوية، أي ما يعادل 2 تريليون دولار سنويًا.

وجد البيت الأبيض أن الحكومة الفِيْدرالية يمكن أن تنفق ما بين 25 و 128 مليار دولار سنويًا للتعامل مع آثار تغير المناخ، وتغطية النفقات التي تشمل الإغاثة من الكوارث، والفِيْضانات، والتأمين على المحاصيل، والتأمين على الرعاية الصحية، ووقف حرائق الغابات والفِيْضانات فِيْ المرافق الفِيْدرالية. .

أوضح كانديس فالسينغ، مسؤول المناخ والعلوم فِيْ OMBA، وداني ياغان، كبير الاقتصاديين فِيْ المكتب “إن تغير المناخ يهدد الاقتصاد الأمريكي، وقد تفوق الأضرار المستقبلية الضرر الحالي كثيرًا إذا استمرت انبعاثات الكربون بلا هُوادة”.

وأضافت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي فِيْ مارس / آذار أن الجفاف الشديد الذي اجتاح أجزاء من غرب الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2022 من المرجح أن يستمر أو يزداد هذا الربيع.

تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية، بما فِيْ ذلك قاعدة أوفوت الجوية فِيْ نبراسكا وقاعدة تيندال الجوية فِيْ فلوريدا، لأضرار بمليارات الدولارات فِيْ السنوات الأخيرة من الفِيْضانات والأعاصير.

فِيْ العام الماضي فقط، أدى ارتفاع قياسي فِيْ درجات الحرارة والجفاف فِيْ غرب الولايات المتحدة إلَّى حريقين هائل اجتاحا ​​كاليفورنيا وأوريجون وكانا من بين أكبر حرائق فِيْ تاريخ كلتا الولايتين.

أكد مكتب الإدارة والميزانية أن الزيادة فِيْ حرائق الغابات يمكن أن تزيد تكاليف إخماد الحرائق الفِيْدرالية بين 1.55 مليار دولار و 9.6 مليار دولار سنويًا، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، يمكن أن تغمر المياه ما يقرب من 12200 مبنى وهِيْاكل فِيْدرالية، مع خسائر تصل إلَّى حوالي 44 مليار دولار حسب فوربس.

فِيْ ظل عدم وجود سياسات وتدابير لإبطاء معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن درجات الحرارة العالمية فِيْ طريقها للارتفاع بأكثر من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن.

اقترح بايدن، فِيْ أواخر آذار (مارس) الماضي، خطة ميزانية بقيمة 5.8 تريليون دولار، والتي ستتطلب ما يقرب من 45 مليار دولار لمعالجة تغير المناخ فِيْ السنة المالية 2023، بزيادة قدرها 60٪ عَنّْ السنة المالية 2022.

جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية بشأن تغير المناخ فِيْ يومه الأول فِيْ البيت الأبيض، وفِيْ أبريل 2022، تعهد بخفض صافِيْ انبعاثات أمريكا إلَّى النصف بحلول عام 2030 من مستويات 2005، والوصول إلَّى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.