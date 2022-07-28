التغير المناخي يدمر المنازل.. مستقبل مخيف فِيْ أذهان الأمريكيين

تعتقد الغالبية العظمى من الشباب الأمريكي أن منازلهم ستدمر فِيْ المستقبل نتيجة لتغير المناخ.

وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة بوليسي جينيوس الأمريكية للتأمين العقاري، والتي نقلت نتائجها عَنّْ مجلة “بيزنس إنشورانس” الأمريكية، أن 72٪ من الشباب أصحاب العقارات الذين يؤمنون على عقاراتهم يتوقعون تأثيراً مدمراً للمناخ. تغيير على منازلهم فِيْ المستقبل.

أجريت الدراسة على شباب كانوا يؤمنون على أملاكهم، وكانوا من الفئة العمرية ما بين 18 و 34 سنة.

وهم يعتقدون أن التأثير المدمر لتغير المناخ على منازلهم سيحدث فِيْ غضون الثلاثين عامًا القادمة.

وكشفت الدراسة أيضًا أن 64٪ من مالكي العقارات الشباب يتوقعون أنهم سيضطرون أو سيختارون طواعية الانتقال من منازلهم للعيش فِيْ منازل أخرى، تحت ضغط الطقس القاسي الذي سينتج عَنّْ تغير المناخ فِيْ المستقبل.

كَمْا تطرقت الدراسة إلَّى رأي مالكي العقارات الشباب من أرباب الأسر، وكشفت أن 77٪ من ملاك العقارات الشباب الذين يمتلكون أطفالًا دون سن 18 عامًا يتوقعون أنه سيتعين عليهم تغيير مكان إقامتهم بسبب تغير المناخ.، وبلغت هذه النسبة 18٪ بين أصحاب العقارات الذين ينجبون أبناء أكبر سنًا من سن 18 عامًا.

تهديد معقد لأوروبا

من الولايات المتحدة إلَّى أوروبا، تشهد القارة العجوز الآن سلسلة من حرائق الغابات غير المسبوقة، مستعرة بشكل خاص فِيْ إسبانيا والبرتغال وفرنسا واليونان. بالإضافة إلَّى مخاطر تغير المناخ، تشير التوقعات إلَّى تهديد آخر للقارة العجوز، وهُو الهجرة البيئية.

17 مليون مهاجر بيئي

فِيْ وقت سابق، أكد مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف تأثير تغير المناخ على النزوح والهجرة. فِيْ عام 2022، أُجبر 17.2 مليون شخص على مغادرة منازلهم فِيْ 148 دولة وإقليمًا بسبب الكوارث البيئية التي أثرت سلبًا على حياتهم.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلَّى أن نحو 265 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بين عامي 2008 و 2022 بسبب الكوارث المناخية، فِيْما يحذر الخبراء من احتمال زيادة هذه الأعداد، وسط تزايد مخاطر تغير المناخ.

تؤثر التغيرات البطيئة فِيْ البيئة، مثل تحمض المحيطات والتصحر وتآكل السواحل، بشكل مباشر على سبل عيش الناس وقدرتهم على البقاء فِيْ أماكنهم الأصلية، مما يؤدي إلَّى النزوح الداخلي أو الهجرة الخارجية.

تقول دينا إيونيسكو، رئيسة إدارة الهجرة والبيئة وتغير المناخ فِيْ الأمم المتحدة، إن هناك احتمالًا قويًا بأن يهاجر المزيد من الناس بحثًا عَنّْ فرص أفضل، لأن الظروف المعيشية تزداد سوءًا فِيْ أماكنهم الأصلية.