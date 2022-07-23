التغير المناخي يفرض قواعد جديدة لبناء المنازل فِيْ بريطانيا

نصح خبراء المناخ فِيْ بريطانيا بضرورة تحديث البنية التحتية للمنازل والمباني الأخرى، لتكون قادرة على تحمل موجات الحر الشديدة.

أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، السبت، أن مشروع تحديث البنية التحتية والمنازل قد انتقد من قبل معظم الحكومات، بما فِيْ ذلك البريطانيين، وبرر موقفهم بأن تكلفة تحديث البنية التحتية مرتفعة للغاية وأن عملية التحديث قد تكون باهظة. يستغرق الأمر عقودًا، وهُو أيضًا ما يراه خبراء المناخ.

منازل القرن التاسع عشر

فِيْ الوقت نفسه، ركزت اللجنة البريطانية لتغير المناخ على الحاجة إلَّى خطة تشارك فِيْها الحكومة المركزية والسلطات المحلية لتطوير خطة لتحديث المنازل فِيْ المملكة المتحدة، والتي يعود تاريخ الكثير منها إلَّى القرن التاسع عشر، وتعاني من فقر. العزل الذي يجعلها غير قادرة على تحمل درجات الحرارة. والطقس فِيْ الداخل لا يثبطها قليلاً.

لا يزال التكييف مطروحًا على الطاولة من بين الحلول المقترحة لمواجهة الحرارة، لكن هذا الخيار ليس صديقًا للبيئة، بالإضافة إلَّى استهلاك الكثير من الطاقة والتكلفة العالية لاستخدامه إلَّى حد كبير بحيث لا يستطيع الكثيرون تشغيله. هُو – هِيْ.

حلول بسيطة

هناك أيضًا بعض الطرق، على الرغم من بساطتها، يمكن أن يؤدي الجمع بينها إلَّى إحداث فرق فِيْ تحمل درجات الحرارة القصوى. وتشمل هذه الأساليب تصميمات المنازل الذكية، والتي قد تشمل تغطية النوافذ، واستخدام الستائر، وزراعة الأشجار للحصول على الظل الطبيعي، والمساحات الخضراء ومياه الشوارع لتقليل الحرارة.

قال الخبراء والمسؤولون إن هناك ثلاثة مسارات يجب اتباعها فِيْ نفس الوقت حتى يتمكنوا من مساعدة المراكز الحضرية على تحمل الآثار المدمرة لموجات الحرارة ؛ تعمل على رفع وعي الجمهُور بموجات الحر وما يؤدي إليها وما يمكن أن ينتج عَنّْها، والاستعداد لمواجهة هذه الظواهر الجوية المتطرفة من خلال الإجراءات الاحترازية وغيرها من الإجراءات، وإعادة تصميم المدن لتكون أكثر مرونة، بما فِيْ ذلك بنيتها التحتية، فِيْ وجه الحرارة الشديدة.

كانت موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت أوروبا وأجزاء أخرى من العالم فِيْ الأيام القليلة الماضية هِيْ التي أعادت إلَّى الذاكرة كَيْفَ نجا القدماء منذ آلاف السنين من مثل هذه الموجات من الطقس القاسي، خاصة فِيْ العاصمة اليونانية أثينا.

وهذا ما ركزت عليه الصحيفة البريطانية، فِيْ محاولة للتعرف على أفضل الطرق الممكنة للتكَيْفَ مع موجات الحر التي تضرب أوروبا للعام الثاني على التوالي وتجنب الكثير من أضرارها.

وقالت الصحيفة إن الإغريق كانوا يتبعون طرقًا للتغلب على درجات الحرارة، أبرزها زراعة الأشجار للاستفادة من الظل الطبيعي، وتصميم المنازل والمباني بشكل عام بحيث يتغلغل الهُواء ولا تتركز أشعة الشمس فِيْ مناطق صغيرة.

لكن هذه الحلول باتت بحسب الصحيفة تواجه تحديات فِيْ الحياة العصرية التي نعيشها الآن. أين يمكننا توفِيْر أماكن وقوف السيارات إذا خصصنا أراضي فِيْ مدن العصر الحالي لصالح مساحات خضراء أكبر، وكَيْفَ يمكننا التغلب على تركز السكان فِيْ المناطق الحضرية بجانب أعمالهم وأشياء أخرى مرافق.

وتجاوزت درجة الحرارة فِيْ المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي، 19 يوليو، 40 درجة مئوية لأول مرة فِيْ تاريخ البلاد، حيث ضربت موجة حر أوروبا الغربية، مسببة حرائق غابات.

تعد هذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا خلال شهر، مصحوبة بحرائق عَنّْيفة فِيْ شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا.

يعتبر انتشار موجات الحرارة نتيجة مباشرة لارتفاع درجة حرارة المناخ، وفقًا للعلماء، حيث تزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شدتها ومدتها وتكرارها.

تجاوزت درجات الحرارة فِيْ بريطانيا، الثلاثاء، 40 درجة للمرة الأولى، مسجلة 40.2 درجة فِيْ مطار هِيْثرو، بحسب هِيْئة الأرصاد الوطنية.