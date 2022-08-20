بين تشريد الملايين وإجبار البلدان على اتخاذ تدابير احترازية صارمة، فقد سلب تغير المناخ هُويات الأماكن والمدن.

تأثرت ولاية جورجيا الأمريكية، المعروفة باسم ولاية زراعة الخوخ، بتغير المناخ، وتلقى المزارعون هناك تحذيرًا خطيرًا لبدء البحث عَنّْ بدائل لزراعة الدراق فِيْ المستقبل.

تعتبر زراعة الخوخ ذات أهمية كبيرة لاقتصاد ولاية جورجيا الأمريكية، حيث تشير التقديرات إلَّى أنه يتم إنتاج حوالي 65 مليون كيلوجرام من الدراق سنويًا فِيْ الولاية التي تقع فِيْ جنوب الولايات المتحدة.

وفقًا لموقع “Tree Hager” المتخصص فِيْ الأخبار الزراعية، فقد تم إبلاغ المزارعين فِيْ الولاية بالبدء فِيْ البحث عَنّْ بدائل لزراعة الخوخ، حيث لن تكون الظروف المناخية المستقبلية مواتية للقيام بذلك على المدى الطويل.

وأشار الموقع إلَّى أن زراعة الخوخ، وهِيْ محاصيل تتطلب طقسًا باردًا لتزدهر، ومنذ عام 1960، ارتفع متوسط ​​درجات الحرارة فِيْ فصل الشتاء فِيْ جورجيا بنحو 5 درجات فهرنهايت.

بدأ المزارعون فِيْ جورجيا بالفعل فِيْ البحث عَنّْ بذور خوخ بديلة يمكنها تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

قبل هذا التحذير، طور معهد جورجيا للبحوث التكنولوجية روبوتًا ذكيًا لتقليم أشجار الخوخ، وحصاد الفاكهة، وأنشطة زراعية مختلفة أخرى. لأن زراعة هذه الفاكهة صعبة ومكلفة من ناحية العمالة، حيث أن هذا النشاط يتطلب أعدادًا كبيرة من العمال، ويستغرق جهدًا ووقتًا كبيرين.

أصبح تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة والجهُود المبذولة للقضاء على الفقر، حيث يعتبر القضية الحاسمة فِيْ عصرنا، حيث يشهد سكان مختلف البلدان والمناطق فِيْ العالم تحولًا فِيْ أنماط الطقس يؤدي إلَّى ارتفاع منسوب مياه البحر. وهذا يزيد من مخاطر حدوث فِيْضانات كارثية، والتي بدورها تهدد إنتاج الغذاء فِيْ العالم.

بالإضافة إلَّى التأثير على أسعار الغذاء، يؤثر تغير المناخ أيضًا على عَنّْصر إنتاج الغذاء بعدة طرق مباشرة وغير مباشرة. إنه يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الغذاء من خلال تغيير فِيْ الظروف الزراعية البيئية، وبشكل غير مباشر من خلال التأثير على نمو وتوزيع الدخل، وبالتالي على الطلب على المنتجات الزراعية.

تتجلى مشكلة تغير المناخ بشكل أكثر وضوحًا فِيْ حالة الفواكه والخضروات، وهِيْ مكون أساسي من مكونات النظم الغذائية الصحية ؛ من المتوقع حدوث انخفاض فِيْ إنتاج وملاءمة هذه الأنواع فِيْ ظل درجات الحرارة المرتفعة، خاصة فِيْ المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يقلل الإجهاد الحراري من استقرار الثمار ويسرع من نضج الخضروات ؛ وهذا يؤدي إلَّى خسائر فِيْ الإنتاج، وتدهُور فِيْ جودة المنتج، وزيادة فِيْ فقد الأغذية وهدرها.