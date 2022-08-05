التغير المناخي يقتل أفِيْال أفريقيا.. رقم قياسي فِيْ كينيا خلال 2022

أعلن مجلس الحياة البرية والسياحة الكيني أن تغير المناخ يمثل الآن تهديدًا للأفِيْال البرية أكثر من الصيد الجائر.

وفقًا لموقع قناة ديسكفري، الذي يقدم محتوى وثائقيًا، أكد مجلس حماية الحياة البرية فِيْ كينيا أن الأفِيْال البرية فِيْ كينيا تواجه حاليًا حالة جفاف فِيْ المياه.

وأشار المجلس إلَّى أن تغير المناخ والجفاف المائي الذي يسببه يهدد بقاء الأفِيْال البرية التي ترعى فِيْ هذه المنطقة والأفراد الذين يعيشون فِيْها.

وكشف الموقع أن كينيا شهدت رقماً قياسياً فِيْ نفوق الأفِيْال خلال العام الجاري 2022 بسبب الجفاف وحده، وبلغ عددها 179 فِيْلاً.

ووقع هذا العدد من الوفِيْات بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب كينيا والصومال وإثيوبيا، بحسب تصريحات “نجيب بلال”، سكرتير المجلس الكيني للسياحة والحياة البرية، لـ CBC.

وكشف بلالا فِيْ تصريحاته، أنه وفقًا لآخر الدراسات، تم التأكيد على أن تغير المناخ يقتل الأفِيْال البرية 20 مرة أكثر من عملية القتل الجائر.

هذا لأن الأفِيْال تحتاج إلَّى جالونات ضخمة من الماء كل يوم، والجفاف الواسع الذي ضرب إفريقيا كان قاتلاً لهم.