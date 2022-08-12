التغير المناخي يهدد إندونيسيا بخسائر قيمتها 36.6 مليار دولار

أعلن وزير التنمية الوطنية الإندونيسي أن بلاده تواجه خطرا اقتصاديا كبيرا فِيْ ظل عدم وجود سياسات مناسبة لمعالجة آثار التغير المناخي.

وبحسب موقع “فِيْتنام بلس”، قال الوزير الإندونيسي، سوهارسو مونوارفا، خلال مؤتمر صحفِيْ عقده حول خفض انبعاثات الكربون والتقدم فِيْ اقتصاد أخضر صديق للبيئة، إن بلاده ملزمة بتقديم تشريع يحد من آثار تغير المناخ.، وتحديداً فِيْ الفترة بين 2022 و 2024.

وفِيْ غياب هذا التشريع، ستتكبد إندونيسيا خسائر اقتصادية تقدر بنحو 36.6 مليار دولار، أي ما يعادل 544 تريليون روبية، من الآثار المدمرة لتغير المناخ.

وفِيْ السياق ذاته، قال مسؤول بوزارة التنمية الوطنية الإندونيسية إن هذه الخسائر الضخمة ستشمل ما يعادل 408 آلاف مليار روبية ستتكبدها الموانئ وقطاعات الحياة البحرية.

ما يعادل 26 ألف مليار روبية سيتكبدها قطاع مياه الشرب، وما يعادل 78 تريليون روبية سيتكبدها قطاع الزراعة، و 31 مليار روبية سيتكبدها القطاع الصحي من الآثار المدمرة لتغير المناخ فِيْ غيابه. من التشريعات لردع هذه الآثار قبل عام 2024.

وبحسب مدير العلاقات البيئية الإندونيسي، فقد زادت معدلات الكوارث الطبيعية فِيْ إندونيسيا فِيْ السنوات الأخيرة، وسجلت رقمًا قياسيًا بلغ 5402 كارثة طبيعية فِيْ بلاده فِيْ عام 2022 فقط.

وهذا يزيد من حاجة الدولة الإندونيسية للتحرك بسرعة لمواجهة هذا الخطر.