التفاصيل المالية لانتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، التفاصيل الاقتصادية لانتقال اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، بعد أن أشارت تقارير عديدة إلى أنه سينضم قريباً إلى القلعة البيضاء.

وكتب ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتغريدات قصيرة «تويتر» “عبدالله السعيد يقترب من الانتقال لنادي الزمالك مقابل 20 مليون جنيه ابتداء من الموسم المقبل”.

القيمة المالية لانتقال عبدالله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك pic.twitter.com/9valcTLWU8

– عمر ربيع ياسين – عمر ربيع ياسين (omarrabieyassin) 11 أغسطس 2022

ويقترب اللاعب الدولي عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لنادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف التاجي الزمالك خلال انتقالات الصيف المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عبدالله السعيد أبلغ مسؤولي نادي بيراميدز رسمياً برغبته في ترك صفوف السماوي خلال فترة ميركاتو الصيفية الحالية والرضا عن تلك المرحلة مع النادي.

وأشار إلى وجود اتجاه كبير للتوافق مع رغبة اللاعب في الالتحاق بصفوف الزمالك بعد تعلقه الكبير باللعب في أحد الأندية خلال الفترة المقبلة قبل اعتزاله.

يعتبر عبدالله السعيد من أبرز لاعبي الدوري المصري الممتاز، حيث ساهم في فوز فيجا بالعديد من المباريات المهمة.