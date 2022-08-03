التقاضي الإلكتروني يسجل 5.48 ملايين جلسة

وعقدت محاكم المملكة أكثر من 5.48 مليون جلسة استماع كتابية ومرئية – عن بعد – عبر خدمة “التقاضي الإلكتروني” منذ بداية الخدمة، وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم أصدرت – عن بعد – أكثر من مليوني حكم. خلال نفس الفترة. تحافظ خدمة “التقاضي الإلكتروني” على كافة الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق هذه الضمانات وفق طبيعة هذا المسار.

خدمة التقاضي الإلكترونية

تشمل الخدمة جميع الإجراءات الخلافية المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها بالوسائل الإلكترونية، مثل تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والافتتاحيات، وعقد جلسة المرافعات الإلكترونية، والمرافعات عن بعد عن طريق الاتصال المرئي، ولفظ الجملة، واستلام نسخة من الحكم والطعن فيه أمام أعلى محكمة، من خلال منصة رقمية للوزارة. عقد الجلسات من خلال نوعين من التقاضي “المرافعة المكتوبة”، والتي تتيح للدائرة وأطراف المحاكمة المرافعة للكتابة والتبادل. المذكرات وحفظها، بالإضافة إلى توجيه أسئلة الدائرة والرد عليها كتابة من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم، والنوع الآخر من الخدمة هو “جلسة”. جلسة سمعية – بصرية يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، والتي يناقش فيها الأطراف، وتستكمل الإجراءات الخلافية وتصدر الأحكام.

جلسة التقاضي بالفيديو

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل أتاحت الوصول إلى الرابط الإلكتروني لجلسة “التقاضي البصري” عن بعد، عبر بوابة Najiz.sa، موضحة أنه لا داعي لانتظار رابط الجلسة الذي تم سبق تسليمها للمتقاضين عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تشير إلى إمكانية الاستشارة أيضًا من خلال “نجس” على شكل عقد الجلسة، سواء شخصيًا داخل المحكمة أو عن بُعد، وكذلك ة الأسباب.، الجلسات والقرارات والطلبات والأحكام.