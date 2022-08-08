التقديم على اعفاء جامعة الملك عبد العزيز انتساب 1444 ، دائماً ما يتم التسائل من قبل أي شخص من الملتحقين في الجامعات داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الامكانية او الطريقة التي تمكنهم من الحصول على الاعفاء من رسوم الانتساب ، وتعتبر جامعة الملك عبدالعزيز من الجامعات الحكومية ذات الاهمية داخل المملكة العربية السعودية ، والتي يتم التسائل حولها كيفية تقديم للحصول على اعفاء ، تابعوا معنا .

الانتماء لجامعة الملك عبد العزيز

تتميز جامعة الملك عبد العزيز بوجود العديد من البرامج التي تسمح للطلاب والطالبات بالتسجيل فيها وفق ضوابط وشروط محددة، ومنها برامج الانتساب التي يسجل فيها الأفراد بمبلغ يقدر بـ 3000 ريال للفصل الدراسي، مع توافر الإعفاء. خدمات طلاب الانتساب التي تقدمها الجامعة بشروط خاصة. خارج.

طلب الإعفاء من الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز

يتم التسجيل في برامج الانتساب في جامعة الملك عبد العزيز على أساس الخطوات التالية

الذهاب إلى جامعة الملك عبد العزيز عبر الموقع الرسمي ““.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على علامة التبويب (الطلاب المستفيدون من الإعفاء).

إضافة جميع المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة من خلال الموقع.

تحقق من استحقاق الإعفاء والدعم بإدخال رقم الضمان الاجتماعي.

اضغط على أيقونة (تقديم طلب).

إرسال الطلب إلى الجهات المعنية في عمادة الجامعة لدراسته.

المستندات المطلوبة لبرامج الانتساب بجامعة الملك عبد العزيز 1444

للحصول على إعفاء من نظام الانتساب يجب التأكد من إرفاق المستندات التالية

إرفاق أصل الهوية الوطنية وصورة عنها للمواطنين ورقم الإقامة للوافدين.

إرفاق أصل شهادة الميلاد وهوية الأم وهوية الابن إذا كان الطالب غير سعودي.

تحميل صورة ملونة حديثة للطالب بخلفية بيضاء مقاس (6 × 4).

التأكد من تقديم تعهد ووثيقة رسمية تفيد بموافقة جهة العمل على دراسة الطالب في الجامعة.

تحميل شهادة الثانوية الأصلية للطالب لإتمام عملية التسجيل.

شروط إعفاء الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز 1444

للحصول على إعفاءات لجامعة الملك عبد العزيز في نظام الانتساب، يجب الالتزام بالشروط التالية

يشترط تقديم تقرير طبي معتمد يثبت ويوضح حالة الإصابة أو العجز إن وجد.

يشترط أن يكون المتقدم والمتقدم لبرامج الانتساب مستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة.

يجب ألا يزيد معدل الطالب عن 2.75.

إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب إرفاق خلاصة القيد الرسمية.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب والأصل.

إرفاق ما يثبت قيمة راتب الطالب مقدم من جهة العمل.

الانتساب للاختصاصات بجامعة الملك عبدالعزيز 1444

تضم جامعة الملك عبدالعزيز عددًا من التخصصات والبرامج المتعلقة بنظام الانتساب وهي كالتالي

كلية الآداب وتضم الاختصاصات الآتية اختصاصات قسم العلوم الإنسانية واللغة العربية. تخصصات في الدراسات الإسلامية والشريعة. تخصص اللغة الإنجليزية.

الاقتصاد والإدارة ويتضمن ما يلي اختصاصات قسم العلوم الادارية.

كلية الاتصال الجماهيري وتضم الكلية التخصصات التالية كلية الإعلام والاتصال تخصص العلاقات العامة.

كلية الأعمال وتشمل التخصصات التالية متخصص في إدارة الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات. تخصصات قسم التسويق.



رابط طلب الإعفاء من الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز

تقدم جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية مجموعة من المنح والإعفاءات للطلاب المنتسبين وغير المنتسبين في البرامج الأكاديمية المختلفة. يمكن التسجيل للاستفادة من الإعفاءات لبرامج الانتساب مباشرة “” من خلال الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

وفي الختام تعرفنا على طريقة التقديم على اعفاء جامعة الملك عبد العزيز انتساب 1444 ، وتقدم الجامعة عدد من الخدمات الطلابية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ، ومن الخدمات المهمة خدمة الإعفاء للطلاب المنتسبين لكليات الجامعة.