الهِيْئة السَعُودِيْة للتخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني مسعف وشُروطْ وخطوات التقديم، أعلنت الهيئة السعودية قبل ساعات من يوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر أغسطس عن فتح باب التسجيل لبرنامج فني مسعف ، عن طريق موقع الهيئة السعودية، وذلك وفق شروط محددة يجب توافرها في المتقدم، والجدير بالذكر بأن التسجيل سيبدأ في الثالث والعشرين من شهر محرم 1444

برنامج فني مساعد طبي

أعلنت الهِيْئة السَعُودِيْة للتخصصات الصحية أن برنامج فني مساعد طبي يستمر لمدة 12 شهرًا ويعمل على حَلْ أزمة الحاجة المهنية. كَمْا تعمل على زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بالمسؤولين الصحيين الذين يعملون على زيادة كفاءة وجودة الخدمات فِيْ مجال الرعاية الصحية.

أهداف برنامج الفنيين المسعفِيْن

أعلنت لجنة التخصصات الصحية أن لبرنامج المساعدين الطبيين سلسلة من الأهداف، تتمثل فِيْ سلسلة من النقاط، على النحو التالي

هدفها خدمة المجتمع السعودي ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها هِيْئة الصحة بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي.

هدفها هُو القضاء على فجوة اكتساح العمل.

هدفها هُو زيادة معدلات التوظيف من خلال توفِيْر السلطة الصحية للمساهمين، للعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهُور.

شُروطْ التقديم لبرنامج فني مساعد طبي

هناك مجموعة من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها أي شخص يرغب فِيْ التقدم لبرنامج فني مسعف، وهِيْ كالتالي

يجب أن يكون المتقدم لهذه الوَظْائِفْ حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة.

لا ينبغي أن أكون فِيْ العمل الآن.

يجب إرفاق درجة البكالوريوس فِيْ إحدى اختصاصات كليات العلوم الإنسانية، مع رقم الهُوية، والسجل الأكاديمي الذي يوضح المعدل التراكَمْي إذا كانت الشهادة صادرة خارج المملكة.

يجب أن تمتلك نسخة من شهادة اللغة الإنجليزية الأصلية فِيْ كل من الاختبارات المعتمدة.

أن لا يقل ارتفاع المتقدم عن 155 سم.

يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم هُو مؤشر كتلة الجسم.

يجب أن تجتاز اختبار لياقة، وفحص طبي، وفحص أمني.

يجب أن تمتلك رخصة قيادة صالحة.

يجب أن تجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

تاريخ التسجيل فِيْ برنامج فني المسعفِيْن

أعلنت الهِيْئة السَعُودِيْة للتخصصات الصحية أن التسجيل فِيْ برنامج الفنيين المساعدين سيبدأ فِيْ 23 محرم الموافق 21 أغسطس، ويستمر التقديم لمدة عشرة أيام من ذلك التاريخ.

أتاحت الهيئة العامة السعودية، عن برنامج فني مسعف والذي يهدف الى خدمة المجتمع السعودي، ورفع مستوى الخدمة الصحية ، وفق شروط محددة، وسيدا التسجيل من 21 من شهر أغسطس وسيستمر لمدة عشر أيام فقط.