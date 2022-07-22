التقديم على جامعة الأمير سطام عبر بوابة القبول الموحد للعام الجامعي 1444

بدأ اليوم التقديم لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، إحدى الجامعات السَعُودِيْة التي سيتم القبول والتسجيل فِيْها، من رَابِطْ بوابة القبول الموحدة للطلاب والطالبات بمنطقة الرياض. بدء استقبال الطلبات المقدمة من الطلاب وغيرهم للطالبات اللائي ستفتح أماكنهن قريباً، وخلال فترة معينة يبدأ من خلالها إعلان نتائج الترشيحات فِيْ كل جامعة.

رَابِطْ بوابة القبول الموحد للطلاب بالرياض

تم فتح رَابِطْ لبوابة القبول الموحد للطلاب اليوم الجمعة 23 ذو الحجة 1443 هـ حسب ما تحدده لجنة القبول الإلكتروني بالجامعات الحكومية وكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات سعودية. الطلاب والمقيمين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والخليجي والبدون، يبدؤون بالمتابعة عبر البوابة لتسجيل الطلبات حسب الشُروطْ التي تم إنشاؤها، ومواعيد فتح وإغلاق البوابة، و ما هُو مبين. فِيْ تعليمات دليل الطالب لدخول الجامعة 1444.

يمكن الدخول إلى بوابة قبول الطلاب بالرياض والبدء فِيْ تسجيل الطلبات بما فِيْ ذلك التقديم على جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، من بين الجامعات الحكومية التي تستقبل نفس اليوم من نفس البوابة، وينتهِيْ التقديم يوم الأربعاء 28 ذو الحجة، كَمْا تقرر بالفعل، الساعة 12 ظهرًا.

التقديم لطالبات جامعة الأمير سطام يكون من نفس البوابة من خلال رَابِطْ القبول الموحد للطالباتيبدأ التسجيل من السبت المقبل 24/12/1443 وحتى الخميس 29 ذو الحجة.

قدم إلى جامعة الأمير سطام

بدأ القبول والتسجيل فِيْ جامعة الأمير سطام كَمْا هُو الحال فِيْ مختلف الجامعات لمن يرغب فِيْ الالتحاق بإحدى الجامعات خلال العام الدراسي 1444 ومن تلك الجامعات جامعة شقراء، جامعة المجمعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وجامعة الملك سعود وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وكليات المملكة التقنية.

توفر بوابة القبول الإلكتروني الموحد خدمة مميزة تشمل تقديم استمارة التقديم ومتطلبات التسجيل ومعلومات عن كل جامعة، وهِيْ بعض الجوانب التي يجب على الطالب مراعاتها عند دخوله الموقع.