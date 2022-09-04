كيفِيْة التقديم على وَظْائِفْ وزارة الشؤون الإسلامية وشُروطْها لعام 1444، أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفترة الأخيرة عن فتح باب التوظيف للنساء والرجال للكثير من المجالات، والتي تم إطلاقها الفترة الأخيرة وذلك من أجل مساعدة المواطنين، حيث أتاحت باب التسجيل من خلال التقديم بالدخول الى موقع وزارة الشؤون الإسلامية، بهدف تطرير رؤية 2030.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

تم إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والتجنيد والإرشاد بموجب المرسوم الملكي رقم أ / 3 الصادر فِيْ 20 أكتوبر 1414 هـ 1414 هـ، وجميع أعمال المساجد ودور العبادة، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المطبوعات. القرآن الكريم والإشراف على المراكز الإسلامية فِيْ الخارج بالتعاون مع الجماعات والمؤسسات الإسلامية وإبراز جهُود المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ دعم الأنشطة الإسلامية، وأن المملكة العربية السَعُودِيْة تعمل على توفِيْر جميع مناصب العمل فِيْ مختلف القطاعات والمؤسسات. الجهات التي تطمح لتوظيف الخريجين وغيرهم، وأن العديد من المواطنين يسعون لمثل هذه الوَظْائِفْ فِيْ مختلف أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة من أجل أن تكون لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة التي تنطبق عليها الشُروطْ والأحكام.

طلب توظيف بوزارة الشئون الإسلامية 1444

أعلنت هِيْئة التوظيف بوزارة الشئون الإسلامية، عن توافر عدد من الوَظْائِفْ الشاغرة له. حددت وزارة الشؤون الإسلامية هذه الوَظْائِفْ على النحو التالي –

منصب إمام المسجد للرجال فقط.

وظيفة مدير مسجد مستأجرة هذه الوظيفة لكل من الرجال والنساء.

وظيفة الحراسة للجنسين.

هذه جميع الوَظْائِفْ المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

طلب توظيف فِيْ وزارة الشئون الإسلامية

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه يمكن للمتقدمين التقديم على الوَظْائِفْ الشاغرة باتباع الخطوات التالية

يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الإسلامية.

ثم حدد الغرفة المطلوبة من الغرف المتاحة.

يتم عرض الشُروطْ المطلوبة للعمل.

ثم انقر فوق التقدم لوظيفة.

يجب عليك تسجيل الدخول من خلال الوصول الموحد الوطني.

أدخل المعلومات المطلوبة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة فِيْ الحقول المخصصة.

إرفاق جميع المستندات والمستندات المطلوبة لقبول العمل.

تحقق من جميع البيانات الشخصية التي تم إدخالها.

ثم أرسل طلبك.

سيتم إرسال رسالة نصية إليك لإعلامك بنجاح عملية التسجيل أو تقديم الطلب.

شُروطْ أعمال وزارة الشئون الإسلامية لعام 1444 هـ

حددت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة عددًا من الشُروطْ التي يجب على المرشحين استيفائها لملء الشواغر. هذه الشُروطْ هِيْ

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من 18 عامًا.

مطلوب شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب دراسة ثلاثة أجزاء على الأقل من القرآن الكريم فِيْ التجويد.

واجتياز امتحان الوزارة الإسلامية.

يجب أن يكون المنصب بدوام كامل.

مطلوب مقابلة شخصية.

اجتياز الفحص الطبي.

حسن الخلق والسمعة الطيبة.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد تمت إزالته مسبقًا من الوظيفة العامة.

يمكن التقديم على وَظْائِفْ وزارة الشؤون الإسلامية من خلال الدخول الى موقع وزارة الشؤون الإسلامية، ومن ثم القيام بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور ، ثم التقديم على وَظْائيفة التي تلائمك.