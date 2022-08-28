رَابِطْ التقديم علي وَظْائِفْ وزارة الدفاع السَعُودِيْة 1444

رَابِطْ التقديم على وَظْائِفْ وزارة الدفاع السَعُودِيْة 1444، أعلنت وزارة الدفاع المدني الفترة الاخيرة عن تقديم العديد من الوظائف للانضمام الى أجهزتها كما وتم توفير 250 وظيفة، كما وقد تم وضع بعض الشروط الواجب توفرها في كافة المتقدمين، وسيكون التقديم علي وَظْائِفْ وزارة الدفاع السَعُودِيْةبشكل الإلكتروني من خلال رابط خاص وضعته وزارة الدفاع السَعُودِيْة .

وَظْائِفْ فِيْ وزارة الدفاع السَعُودِيْة

كشفت وزارة الدفاع السَعُودِيْة عن المسميات الوظيفِيْة المطلوبة التي يمكنك التقديم بها لجميع الأشخاص المستوفِيْن لشُروطْ التقديم، والتخصصات المطلوبة هِيْ (متخصص فِيْ تخطيط وتنظيم التوريد والتوزيع، أمين مكتبة فنية، أخصائي إنتاج سمعي، عقد). أخصائي عمالة، أخصائي تدريب، تطوير موارد بشرية، فني قطع غيار، أخصائي ميزانية، باحث موارد بشرية، محاسب، فني طباعة، فني تموين، مسؤول مشتريات، فني إدارة مواد، مدير تليفزيون، متخصص تحرير، مصفف شعر، طاه، عامل مطبخ، محقق قانوني، إلكتروني فني أجهزة مصغرة، فني إلكتروني، أجهزة قياس، عامل مغسلة، فني إلكتروني، فني بوصلة كهربائية، مهندس أنظمة، مهندس اتصالات كَمْبيوتر icas، أخصائي جودة وفحص الأجهزة البحرية) ومجموعة من التخصصات الوظيفِيْة الأخرى المتاحة للتقديم.

طلب لوَظْائِفْ فِيْ وزارة الدفاع

يتم التسجيل للوَظْائِفْ الشاغرة بوزارة الدفاع إلكترونيًا من خلال إجراءات إلكترونية تتم على النحو التالي لجميع المتقدمين

انتقل إلى الموقع التالي بوابة المقاولات التابعة لوزارة الدفاع.

انتقل إلى قسم الوَظْائِفْ المتاحة.

انقر لرؤية الوَظْائِفْ الشاغرة على المنصة.

اختيار التخصص الوظيفِيْ المناسب لكل فرد حسب المؤهل الأكاديمي الذي حصل عليه كل شخص.

أكَمْل نموذج التوظيف المتاح على المنصة وقم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، سواء كانت بيانات التعليم أو بيانات الاتصال لكل طالب وظيفة.

اضغط لتقديم الطلب، حتى تقوم الوزارة بة الطلب المقدم والبت فِيْه فِيْ حال قبوله أو رفضه.

أتاحت وزارة الدفاع السَعُودِيْة رباط خاص التقديم على وَظْائِفْ وزارة الدفاع والذي يبلغ عدد الشواغر 250 شاغر عمل، لكل من الرجال والنساء وفق شروط وضوابط معينة، وسيتم البدء باستقبال الطلبات من 1444/2/1 يوم الأحد، وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/2/7 هجري