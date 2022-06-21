التقديم فى تدريب أرامكو للتوظيف لخريجي الثانوية والدبلوم وموعد وشروط التسجيل بالثانوية فى وظائف أرامكو

طلب تدريب أرامكو للتوظيف لخريجي الثانوية العامة والدبلوم ، موعد وشروط التسجيل بالمدرسة الثانوية في وظائف أرامكو ، حيث سيتم تقديم تدريب أرامكو الذي ينتهي بالتوظيف لخريجي المدارس الثانوية والدبلومات من الذكور والإناث ، بالإضافة إلى موعد تقديم تدريب أرامكو للدبلوم والثانوي ، وشروط التسجيل في الثانوية العامة والدبلومة في وظائف أرامكو ، وخصائص تلك الوظائف والبرنامج التدريبي المطلوب ، هناك الكثير حول الالتحاق بها ومعرفة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على أرامكو التدريب للتوظيف لحاملي الشهادات الثانوية والدبلومات 2022.

ما هو البرنامج التدريبي في أرامكو؟

هو برنامج مصمم للتقدم المهني لتدريب خريجي الثانوية العامة والدبلوم ، وكذلك التدريب المنتهي بالتوظيف في أرامكو لخريجي الجامعات ، وإعدادهم لوظائف مختلفة في أرامكو ، وتدريبهم على مستوى أكاديمي عالٍ وفق فترة الوقت الذي يختلف من مسار وظيفي إلى آخر ، بحد أقصى عامين للتدريب في اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسوب والصحة والسلامة. يوجد تدريب صناعي ويوفر التدريب وقت ترفيهي للمتدربين والمشاركة في أندية الشركة خلال فترة تدريب العمالة.

شروط التقديم على وظائف أرامكو للثانوية والدبلوم

أولاً ، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية وعلوم الطب الشرعي.

ثم المتقدمين الحاصلين على الدبلومات التجارية والصناعية.

أيضًا ، يجب أن يكون متوسط ​​المدرسة الثانوية 75 على الأقل أو أعلى.

وينطبق الشيء نفسه على درجات اختبار القدرات الذي يتم إجراؤه في المركز الوطني والتي لا تقل عن 72 وما فوق.

ثم فيما يتعلق بشرط أن لا يزيد سن القبول عن أربع وعشرين سنة هجرية.

كما يتم قبول خريجي الدفعة التالية “من عام 1439 إلى 1443”.

كما يتم إجراء اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

خطوات التقديم على وظائف أرامكو لخريجي الثانوية العامة والدبلوم

أولاً ، يجب عليك تقديم طلب للتسجيل عبر رابط موقع أرامكو الرسمي.

ثم يجب على المتقدم حضور اختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات من 7 أغسطس إلى 2022 أغسطس.

أيضًا ، بعد ترشيحك للمشاركة في البرنامج التدريبي ، يجب إجراء فحص طبي ، والذي ستتم دعوتك إليه عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى المتدرب.

ثم قم بتوقيع العقد وإصدار البطاقات.

أخيرًا ، بدأ البرنامج للمقبولين على وظائف الدراسة الثانوية والدبلوم في أرامكو في 23 أكتوبر 2022.

آخر موعد لتقديم الطلبات لوظائف أرامكو لحاملي الثانوية العامة والدبلوم

وبحسب ما أعلنه موقع أرامكو الرسمي ، فإن موعد التسجيل في برنامج التدريب الوظيفي الثانوي والدبلوم سيبدأ يوم الاثنين 18 يوليو 2022 ، وآخر موعد للتقديم يوم الاثنين 25 يوليو 2022. المدرسة والدبلوم.