التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 لتعيين المعلمين والاوراق والشروط المطلوبة ،طرح الأمين العام للأزهر الشريف في مصر الدكتور محمد الضويني عن بداية قبول طلبات للتوظيف المعلمين في معاهد الأزهر وما يبلغ ال16 ألف معلم ،وفق الشروط والإجراءات الخاصة بالمعهد كذلك ألية تقديم الطلبات وإرفاق المستندات بشكل إلكتروني كامل والخضوع الى المقابلات الشخصية.

طلب مسابقة الأزهر الشريف 2022

يمكن للجميع الآن التقدم لمسابقة الأزهر الشريف 2022 من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع العديد من الخطوات التي سنذكرها لكَمْ فِيْ الفقرات القليلة القادمة. لكل من يريد الانضمام أو تسجيل بياناته، لأنه من المتوقع إغلاق الرَابِطْ وإعلان النتائج فِيْ أسرع وقت ممكن، وهناك العديد من الخدمات المتوفرة فِيْ مسابقة الأزهر الشريف، مثل:

مركز الأزهر للترجمة واللغات.

مركز الأزهر للإفتاء.

مركز التعليم والتنمية وتعليم الطلاب الدوليين

مجمع البحوث الإسلامية.

المديرية العامة للتدريب.

جامع الأزهر.

جامعة الأزهر.

جريدة.

مجلة.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

المصدر الإلكتروني العالمي لفتوى الأزهر.

كيفية التقدم لمسابقة الأزهر الشريف 2022

يتطلب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف 2022 عدة خطوات على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى موقع بوابة الأزهر.

ثانياً الرجاء ادخال البيانات المطلوبة مثل (العمر _ الرقم القومي _ سنة التخرج _ التخصصات).

ثالثا تحميل المستندات الملونة على استمارة التسجيل لمسابقة الأزهر الشريف.

المستندات المطلوبة لمسابقة الأزهر الشريف

هذه هِيْ المستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة الأزهر الشريف 2022:

نسخة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

نسخة من الوظيفة بالنسبة للرجال.

نسخة من وثيقة الهُوية الوطنية لطالب المسابقة.

ست صور شخصية حديثة لمقدم الطلب.

الحالة الجنائية.

نسخة من شهادة التخرج التي حصل عليها المتقدم ونسخة من الأصل للة.

صورة من ثانوية الأزهر وشهادة الثانوية العامة للعرض.

نسخة من درجة البكالوريوس التي حصل عليها المتقدم، بشرط أن توضح التخصص وسنة التخرج والتقييم العام لمجموع درجاتهم.

الموقف من الدراسات العليا التي يقوم بها المتقدم بشكل دقيق وواضح للجهة التي حصل منها عليها.

إحضار شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهة التي عمل بها مقدم الطلب إذا كان قد عمل من قبل.

نسخة من كشف درجات السنوات الأكاديمية للجامعة التي حصل عليها المتقدم.

التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 لتعيين المعلمين والاوراق والشروط المطلوبة كما وأتاحت المؤسسة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمعهد لسهولة إطلاع المتقدم على حالات الطلب وقبوله أو رفضه بالإضافة الى مواعيد الاختبارات والتعيين.