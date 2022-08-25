خطوات التقديم فِيْ الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية 1444 والشُروطْ المطلوبة تعد الجامعة السعودية من اكبر الجامعات وأعرقها في المملكة العربية السعودية، والذي يرغب الكثير من الناس الالتحاق بها، حيث تقدم العديد من التخصصات العلمية والادبية، ويشهد لها بالتعلم الراقي، حيث أنها تقوم بتقديم محتوى متميز للطلبة، وتحرص على تخريج مجموعة من الطلبة المتميز، كما وفي الأونة الأخيرة فتحت أبوابها للتسجيل ويمكن التقديم فِيْ الجامعة السَعُودِيْة بشكل الإلكتروني

شُروطْ التقديم للجامعة السَعُودِيْة الالكترونية

هناك مجموعة من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها مقدم الطلب الذي يرغب فِيْ الالتحاق بالجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية، وهِيْ كالتالي

أولاً، من الضروري أن يكون لديك هُوية قانونية صالحة لكل متقدم.

يُطلب أيضًا من الشخص الذي يتقدم إلى الجامعة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب على المتقدم إجراء اختبار القدرات العامة وفقًا لفترة صلاحية الاختبارات المعيارية الخاصة باختبار القدرات العامة، على النحو الذي تحدده هِيْئة تقييم التعليم والتدريب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل متقدم إجراء اختبار STEP أو IELTS للغة الإنجليزية.

يجب أن يكون كل من يرغب فِيْ التقدم إلى كلية العلوم الصحية من خريجي المسار العلمي فقط.

سيتم القبول عن طريق المسابقة حسب النسبة المرجحة.

خطوات التقديم للجامعة السَعُودِيْة الالكترونية

هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التقديم للجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية، وهِيْ كالتالي

أولاً، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى موقع الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية.

بعد ذلك اطلع على جميع التخصصات المتاحة للتقديم على فروع الجامعة والتعرف على شُروطْ القبول.

فِيْ الخطوة التالية، أدخل البيانات المطلوبة عبر رَابِطْ التطبيق بشكل صحيح وتحقق منها.

ثم قم بتسجيل أربع رغبات كحد أقصى، ويجب عليك التأكد من تنظيم رغباتك بعناية ودقة.

بعد ذلك، تأكد من اكتمال طلب القبول.

يلتزم مقدم الطلب بة الجدول الخاص بمرحَلْة القبول لمعرفة مواعيد بدء التقديم وإغلاق البوابة، ومعرفة تاريخ إعلان النتائج وتاريخ نتائج القبول.

يجب على كل متقدم مراقبة حالة الطلب باستمرار على منصة القبول.

ستكون عملية القبول عن طريق التمايز وفقًا لمعايير القبول المختلفة ووفقًا لترتيب الرغبات بين جميع المتقدمين.

بعد القبول يتم دفع الرسوم و باقي الإجراءات للحصول على القبول النهائي.

يمكن للطلبة الذين تخرجوا من الثانوية العامة في السعودية الالتحاق في الجامعة السعودية، وذلك شروط وضعتها الجامعة، ويمكن التقديم فِيْ الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية 1444 وفق الخطوات المتبعة