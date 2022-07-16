التقديم فِيْ كلية الملك عبد العزيز الحربية 1443 وشُروطْ القبول

شُروطْ القبول فِيْ كلية الملك عبد العزيزينتظر العديد من طلبة الثانوية العامة مَوعِد إعلان فتح باب القبول فِيْ كلية الملك عبد العزيز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتوق جميع الطلاب للالتحاق بالكلية الحربية، منذ إنشائها فِيْ الرياض عام 1374 هـ وكان العديد من الطلاب تلقى. .من يلتحق بهذه الجامعة حيث توفر لك الجامعة العديد من التخصصات سواء المتعلقة بالهندسة أو الطب والعديد من الطلاب يتم تضمينهم فِيْ كليات التجارة وكذلك الشريعة الإسلامية والإعلام وجميعهم من حملة الجامعات. التحق بكلية الملك عبد العزيز، وعندما يرغب طلاب المرحَلْة الثانوية فِيْ الالتحاق بهذه الكلية هناك حاجة للتقدم للكلية عبر الرَابِطْ الإلكتروني وهذا ما سنتناوله فِيْ هذا المقال برجاء متابعتنا من خلال المقال.

التقديم لكلية الملك عبد العزيز

لكي يتم قبولك فِيْ كلية الملك عبد العزيز، يجب استيفاء عدة شُروطْ يجب عليك اتباعها بشكل صحيح، وقراءتها بعناية لمعرفة قبولك لها، وهِيْ كالتالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية وأبوين سعوديين.

يجب أن يكون عمر الطالب 17 عامًا على الأقل وقت التقدم للالتحاق.

من الضروري أيضًا أن تكون ناجحًا فِيْ المقابلة الشخصية.

من الضروري أن تكون بصحة جيدة وأن تجتاز الفحص الطبي.

بالإضافة إلى التمتع بوزن وطول مناسبين.

يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة.

يتطلب النجاح بنسبة 60٪ فِيْ اختبار القدرات.

رَابِطْ تسجيل كلية الملك عبدالعزيز العسكرية

يمكنك التقديم بكلية الملك عبد العزيز بسهُولة باتباع الخطوات المذكورة، من خلال ما يلي

يتم الوصول إلى موقع الجامعة من خلال بوابة السحب الموحدة.

ثم يتم اتخاذ قرار الدخول للتقدم إلى كلية الملك عبد العزيز.

أنت تدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة وإرفاقها بالجامعة.

اخترت طلب التسجيل.

سيتم إخطار إدارة الجامعة برغبتك فِيْ التقديم وستقوم بتأكيد طلبك.

وفِيْ الختام نتعرف على شُروطْ القبول فِيْ كلية الملك عبد العزيز وكيفِيْة التقديم لكلية الملك عبد العزيز العسكرية.