التقديم فِيْ كلية الملك فِيْصل الجوية 1444 “الشُروطْ والأوراق” سلم رواتب الخريجين 2023

التقديم لكلية الملك فِيْصل الجوية 1444 وهِيْ من أفضل الكليات فِيْ المملكة، لذلك يتساءل الكثير من الطلاب عن الشُروطْ اللازمة للتقدم لها بعد الثانوية العامة، كَمْا يوجد بها أقسام مختلفة لتخرج الطيارين. من تدربوا فِيْ الجامعة بمهارة وكفاءة عالية فِيْ الطيران، والجدير بالذكر أنه يعود إلى عام 1968، ولمعرفة كل تفاصيل التطبيق، وأشياء أخرى كثيرة، تابع المقال.

شُروطْ التقديم على كلية الملك فِيْصل الجوية 1444

لقد أعلنت وزارة الدفاع السَعُودِيْة الشُروطْ الواجب توافرها للتقدم إلى كلية 1444 الكائنة فِيْ مدينة الرياض، وإليكَمْ الشُروطْ موضحة أدناه

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة ويقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث لا يحق للأشخاص من جنسيات أخرى التقدم للالتحاق بالجامعة.

اجتياز الامتحان الطبي، وفحص الجسد المادي بنجاح، واستكَمْل خدمتك العسكرية فِيْ وضع جيد وسجل، وأكَمْل المقابلة المحددة بنجاح.

يجب أن يكون عازبًا، ووزنه وطوله مناسبين، وفقًا لما تحدده Colegio del Aire.

خطوات التقديم لكلية الملك فِيْصل الجوية

بعد أن نعرض لكَمْ فِيْ السطور السابقة أهم الشُروطْ التي يجب توافرها للتقدم للجامعة، نشرح لك كيفِيْة التقديم من خلال الرَابِطْ الرسمي لموقع الجامعة، موضح أدناه

فِيْ البداية تدخل الموقع كلية الملك فِيْصل، ثم يقوم الطالب بتسجيل اسمه وكلمة المرور الخاصة به على موقع المدرسة، وبعد ذلك يقوم باختيار بوابة التسجيل بالمدرسة وكتابة الاسم الكامل ورقم الهُوية وكافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

ثم يقوم الطالب بتسجيل اسمه وكلمة المرور الخاصة به على موقع المدرسة، وبعد ذلك يقوم باختيار بوابة التسجيل بالمدرسة وكتابة الاسم الكامل ورقم الهُوية وكافة البيانات المطلوبة للتسجيل. بعد ذلك، سيتم إرفاق صور شخصية له، ويطلب منك تحميل سلسلة من المستندات إلى موقع التسجيل بالجامعة فِيْ النهاية. بعد الانتهاء من التسجيل، انتظر إشعار القبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للكلية الجوية فِيْ المملكة المتحدة

تسليم خلاصة القيد للطالب.

وكذلك إحضار صورة من بطاقة الهُوية للوالد أو الوصي.

أيضا تقديم نسخة من شهادة إتمام الثانوية العامة وإحضار وثيقة الهُوية الوطنية للطالب.

من الضروري اعتماد اجتياز اختبار الكفاءة والمهارات العامة.

رواتب كلية الملك فِيْصل الجوية

يتقاضى خريجو هذه الجامعة رواتب قيّمة، وتختلف حسب الرتب، وسنعرفهم بالتفصيل أدناه

أولا، راتب ملازم.

راتب ملازم الدرجة الأولى 7،590 ريال سعودي.

ملازم درجة ثانية يكسب 7،970 ريال سعودي شهرياً.

ملازم بالصف الثالث يكلف 8350 ريال سعودي شهريا.

راتب ملازم الدرجة الرابعة 8،730 ريال سعودي.

الصف الخامس 9110 ريال سعودي.

الصف السادس 9490 ريال شهريا.

ملازم الدرجة السابعة يتقاضى 9870 ريالا سعوديا.

راتب ملازم الصف الثامن 10،250 ريال سعودي شهرياً.

ملازم الصف التاسع يتقاضى 10.630 ريال سعودي شهرياً.

راتب ملازم الدرجة العاشرة 11010 ريال سعودي.

يتقاضى ملازم الدرجة 11 راتباً شهرياً 11.390 ريالاً سعودياً.

الفئة 12 تحصل على 11.770 ريال سعودي.

راتب ملازم فئة 13 12150 ريال سعودي شهرياً.

الصف الرابع عشر 12530 ريال سعودي شهريا.

ثانياً راتب ملازم أول

راتب ملازم أول درجة أولى 8،835 ريال سعودي.

– الملازم الأول الدرجة الثانية يتقاضى راتباً قدره 9275 ريالاً سعودياً.

الدرجة الثالثة يتقاضى راتباً قدره 9.715 ريالاً سعودياً.

ملازم أول درجة رابعة 10،155 ريال سعودي.

– ملازم أول الصف الخامس يتقاضى 10595 ريال سعودي.

الصف السادس 11035 ريال سعودي.

سابعا 11475 ريال سعودي.

الصف الثامن 11915 ريال سعودي.

الصف التاسع 12355 ريال سعودي.

العاشر 12.795 ريال سعودي.

الحادي عشر 13.235 ريال سعودي.

الثاني عشر الصف 13675 ريال سعودي.

ثلاثة عشر 14115 ريال سعودي.

– الصف الرابع عشر يتقاضى راتباً شهرياً 14555 ريالاً سعودياً.

الخامس عشر 14995 ريال سعودي.

ثالثا الراتب الشهري للنقيب 1444