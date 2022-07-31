التقديم فِيْ وَظْائِفْ قوات أمن المنشآت 1444 مَوعِد وشُروطْ التقديم

يبحث الكثير من الأشخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن وَظْائِفْ تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، وقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لدى الأجهزة الأمنية بالمنشأة بداية من مطلع الأسبوع الجاري، بعد الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة للمنشأة. أعلنت وزارة الداخلية السَعُودِيْة، عن توافر مجموعة من المناصب العسكرية الشاغرة فِيْ القوات الأمنية للمنشآت للتعيين فِيْ رتبتي جندي أول وجندي موسيقي، وتحدد الرتبة المناسبة بحسب التعليمية. المؤهل والدورات التدريبية المعتمدة أو المؤهل الفني الذي حصل عليه المتقدم.

شُروطْ التسجيل فِيْ وَظْائِفْ قوى الأمن بالمنشآت

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن عدد من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها الشخص المتقدم للتسجيل فِيْ هذه الوَظْائِفْ وهِيْ

أن يكون المتقدم لهذه الوَظْائِفْ سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون الطالب قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن يكون المتقدم قد أدى جميع خدماته فِيْ كلية أو مركز أو معهد عسكري.

ألا يكون المتقدم موظفًا فِيْ أي من القطاعات العامة الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يتزوج المتقدم من غير سعودي.

يجب أن يكون طول مقدم الطلب متناسبًا مع الوزن وفقًا للمعايير الطبية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي وفني ومعتمد من الجهة المختصة.

يجب على المتقدم اجتياز جميع اختبارات القبول واجتياز المقابلة الشخصية بعد ة والمطابقة.

يجب عليك التقدم لوَظْائِفْ أمن المنشأة بالذهاب إلى منصة التوظيف أبشر.

مَوعِد فتح باب التسجيل لمراكز قوى أمن المنشآت