كيفِيْة التقديم فِيْ وَظْائِفْ وزارة الدفاع الإدارة العامة للخدمات الصحية 1444،بينت الإدارة العامة للخدمات الصحية الفترة الاخيرة في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف للكثير من التخصصات، وفق شروط محددة، كما ويبلغ عدد الشواغر في عدد من التخصصات 3569 وظيفة شاغرة، ويمكن التقديم فِيْ وَظْائِفْ وزارة الدفاع الإدارة العامة من خلال موقع الوزارة الرسمي.

كيفِيْة التقدم لوظيفة وزارة الدفاع فِيْ الخدمات الصحية 1444

للتقدم لوظيفة بوزارة الدفاع والصحة السَعُودِيْة اتبع الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي للعنوان الرئيسي الخدمات الطبية العسكرية.

انقر فوق أيقونة إنشاء السيرة الذاتية.

أضف معلومات التسجيل.

يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد تسجيلك.

بعد ذلك، سيتم إنشاء نموذج استئناف.

يرجى استكَمْال المعلومات الضرورية والتقدم بطلب.

بعد استكَمْال السيرة الذاتية، يمكن للباحثين عن عمل التقدم للوَظْائِفْ الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني.

شُروطْ الالتحاق بالخدمة الصحية العسكرية 1444

حددت المديرية العامة للخدمات الصحية شُروطْ الاستحقاق لكل من الرجال والنساء، وة شُروطْ القبول للرجال والنساء على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة. إلا من نشأ مع والديهم خارج المملكة لخدمة والدهم.

يجب أن يكون المتقدمون (40) أو أكبر (17) أو أكبر.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

اختبار لياقة بدنية ناجح لمقدم الطلب.

ألا يكون مقدم الطلب محكوما عليه فِيْ جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

يجب أن يكون المتقدمون أناس طيبون وحسن التصرف.

ألا يكون المتقدم موظفاً فِيْ أي جهة حكومية فِيْ المملكة.

يجب أن تكون لديك الخلفِيْة الأكاديمية المطلوبة وقت تقديم الطلب.

شُروطْ القبول فِيْ خدمات صحة المرأة

تحدد شُروطْ القبول فِيْ خدمات صحة المرأة على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، باستثناء أولئك الذين نشأوا مع والديهم خارج المملكة لخدمة الوطن.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون عمرك بين 21 و 40 عامًا.

يجب أن يكون لدى المتقدمين سجل حافل وسلوك جيد.

اجتياز جميع اختبارات اللياقة البدنية.

يجب ألا يعمل المتقدمون فِيْ أي جهة حكومية فِيْ المملكة.

لا تتزوج من غير سعودي.

فتحت وزارة الإدارة العامة للخدمات الصحية باب التسجيل لعدد كبير من الشواغر حوالي 3569 وظيفة شاغرة، في العديد من التخصصات، للذكور والإناث ويمكن التقديم فِيْ وَظْائِفْ وزارة الدفاع الإدارة العامة، من خلال الموقع الخاص بالوزارة.